Berlim conta com mais de 2.600 voluntários no controlo de catástrofes, um factor importante na luta contra a covid-19.

Berlim

Senador de Berlim homenageou voluntários no controlo de catástrofes durante a pandemia

"Especialmente em tempos de crise, o trabalho voluntário tem provado ser uma importante pedra angular da nossa sociedade".

O senador do interior de Berlim, Andreas Geisel, prestou homenagem aos voluntários no controlo de catástrofes durante a pandemia da coroa esta quarta-feira como sinal de reconhecimento e apreço pelo seu trabalho numa cerimónia na Rotes Rathaus (Câmara Municipal Vermelha).

Membros da Arbeiter-Samariter-Bund, da Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, da Cruz Vermelha alemã, da Johanniter-Unfall-Hilfe, da Malteser-Hilfsdienst, dos bombeiros voluntários e da organização de ajuda técnica receberam os certificados em seu nome.

Na cerimónia, Geisel salientou a grande responsabilidade dos voluntários e a sua importante contribuição para a segurança e integridade dos berlinenses: "Especialmente em tempos de crise, o trabalho voluntário tem provado ser uma importante pedra angular da nossa sociedade. Com o seu empenho e esforços incansáveis em condições pandémicas, os voluntários que ajudam no controlo de catástrofes ajudaram a enfrentar os desafios da pandemia de Corona. Estou muito orgulhoso e acima de tudo grato por termos ajudantes tão fiáveis em Berlim".

Segundo o senador, os mais de 2.600 voluntários no controlo de catástrofes em Berlim foram e são um factor importante na luta contra a covid-19. As unidades dos bombeiros voluntários, juntamente com outros parceiros, têm assegurada a logística central, armazenamento e distribuição de agentes protectores e desinfectantes dentro dos serviços de emergência.

As organizações de ajuda têm-se voluntariado para apoiar os centros de vacinação ou a semana de campanha a nível nacional "Vacinado aqui", operado ou apoiado estações de testes e participado ou organizado campanhas de distribuição de máscara.

"Os bombeiros voluntários, as organizações de ajuda e o THW são parceiros fiáveis e indispensáveis para o Estado de Berlim", discursou Geisel. O trabalho dos serviços de emergência só pode ser feito com tecnologia moderna e inovadora e com os recursos financeiros adequados. Portanto, o Estado de Berlim entregou recentemente três veículos para controlo de catástrofes a Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst e a Sociedade Alemã de Salvamento de Vida.

Para o ano de 2021, foi disponibilizado um milhão de euros no orçamento para o trabalho das organizações de ajuda no controlo de catástrofes.

