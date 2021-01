Joe Biden obteve 306 votos do colégio eleitoral. Contagem demorou toda a noite, após invasão do Capitólio.

Senado confirma vitória de Joe Biden como Presidente dos EUA

Ana Patrícia CARDOSO Joe Biden obteve 306 votos do colégio eleitoral. Contagem demorou toda a noite, após invasão do Capitólio.

A sessão do Congresso, que é normalmente uma etapa cerimonial, foi interrompida durante várias horas devido à invasão do Capitólio, em Washington. Mas o grupo de trabalho retomou a atividade e finalizou a contagem dos votos do colégio eleitoral. Esta é a última etapa antes de Biden ser empossado já no dia 20 de janeiro.

Joe Biden obteve 306 votos, contra 232 de Donald Trump, e pode ser declarado oficialmente o Presidente dos Estados Unidos. Bastavam 270 votos para assegurar a presidência.

Durante a invasão do Capitólio em que a contagem foi interrompida, Biden, deu uma conferência de imprensa e responsabilizou Trump pela violência.

"A esta hora, a nossa democracia está sob uma agressão sem precedentes, ao contrário de tudo o que vimos nos tempos modernos", disse Biden em Wilmington, Delaware. O Presidente eleito lamentou o "assalto ao Estado de direito" em Washington, uma "cidadela da liberdade". "As cenas de caos no Capitólio não refletem uma verdadeira América, não representam quem nós somos", disse Biden. "O que estamos a ver é um pequeno número de extremistas dedicados à anarquia". "Não é um protesto; é uma insurreição. O mundo está a assistir".





