Senado confirma Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal dos EUA

Lusa O Senado norte-americano confirmou segunda-feira à noite a juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América (EUA), o que representa uma vitória política para o Presidente Donald Trump a poucos dias das eleições presidenciais.

O sentido de voto dos membros do Senado (câmara alta do Congresso norte-americano, atualmente de maioria republicana) foi expectável com as linhas partidárias.



O nome de Amy Coney Barrett foi confirmado com 52 votos a favor – todos senadores republicanos – e 48 votos contra (todos membros democratas e uma senadora republicana).

A designação da juíza Barrett, de 48 anos, garante assim uma maioria conservadora de 6-3 no Supremo Tribunal, o que alguns analistas consideram poder ser importante a curto prazo, se os resultados eleitorais das presidenciais de 3 de novembro forem contestados pelos republicanos, como já foi admitido pelo Presidente Donald Trump.

O Supremo Tribunal, a mais alta instância judicial norte-americana e o terceiro ramo do poder nos Estados Unidos, é chamado a decidir sobre dossiês ideologicamente muito sensíveis, como o aborto, a pena de morte, o casamento homossexual ou porte de armas de fogo.

Depois dos juízes Neil Gorsuch (2017) e Brett Kavanaugh (2018), esta é a terceira nomeação para o Supremo do Presidente Trump num único mandato.

