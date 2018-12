Seis mortos, na maioria adolescentes, em incidente numa discoteca em Itália

Seis mortos, incluindo cinco jovens adolescentes, morreram esta madrugada num incidente numa discoteca em Corinaldo, na província italiana de Ancona. O disparo de gás pimenta poderá estar na origem da tragédia.

Seis mortos, incluindo cinco jovens adolescentes, morreram esta madrugada num incidente numa discoteca em Corinaldo, na província italiana de Ancona. O disparo de gás pimenta poderá estar na origem da tragédia.

Seis mortos, incluindo cinco jovens adolescentes, morreram esta madrugada num incidente numa discoteca em Corinaldo, na província italiana de Ancona, no centro de Itália. De acordo com a imprensa local, o incidente aconteceu por volta das 01:00 durante o concerto do rapper Sfera Ebbasta. Na discoteca, nesta cidade perto da costa do Adriático, estavam cerca de mil pessoas, muitas delas jovens para assistir ao concerto.

Segundo a polícia local, entre os mortos estão três raparigas, dois rapazes e uma mulher, esta última uma mãe que acompanhou a filha ao concerto. As vítimas teriam entre 14 e 16 anos, e a mulher teria 39. "Estávamos a dançar e começamos a sentir um cheiro pungente”, disse à imprensa um jovem de 16 anos.

Segundo a polícia, o disparo de gás pimenta terá provocado a corrida desenfreada dos espectadores para as saídas de emergência, o que terá resultado na morte por esmagamento de seis pessoas. "Os jovens começaram a fugir e atropelaram-se uns aos outros. Infelizmente, seis morreram", escreveram os bombeiros na conta oficial da rede social Twitter.

Segundo a agência noticiosa Reuters, mais de 100 pessoas ficaram feridas, entre as quais 13 encontram-se em estado grave. Segundo uma testemunha ouvida pelo jornal La Repubblica, pelo menos uma das saídas de emergência estaria bloqueada. Outra testemunha referiu que uma parede colapsou dentro do edifício devido ao pânico da multidão.

O primeiro-ministro italiano Matteo Salvini já expressou as condolências às famílias das vítimas e afirmou que fará todos os possíveis para apurar as causas da tragédia. "Vamos encontrar os responsáveis por estas seis vidas perdidas, aqueles que por malícia, estupidez ou ganância conseguiram transformar uma noite de festa numa tragédia", afirmou.



