Vários vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento da colisão.

Tragédia

Seis mortos em colisão de dois aviões em espetáculo aéreo nos EUA

Lusa Vários vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento da colisão.

Seis pessoas morreram devido à colisão de dois aviões militares históricos, no sábado, durante um espetáculo aéreo em Dallas, nos Estados Unidos, informaram as autoridades.

“De acordo com o médico legista do condado de Dallas, há um total de seis mortes no acidente de sábado, no espetáculo aéreo ‘Wings over Dallas’ (Asas sobre Dallas)", escreveu este domingo no Twitter o juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, acrescentando que as autoridades continuam a trabalhar para identificar as vítimas.

O Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra colidiram e despenharam-se cerca das 13h20 locais, de acordo com um comunicado da Administração Federal de Aviação, citado pela Associated Press (AP).

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento da colisão.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Em 2011, 11 pessoas morreram em Reno, Nevada, quando um P-51 Mustang colidiu com espetadores. Em 2019, um bombardeiro caiu em Hartford, Connecticut, matando sete pessoas.

Segundo a AP, as autoridades já investigaram mais de 20 acidentes ocorridos desde 1982, envolvendo bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, os quais resultaram em 23 mortes.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.