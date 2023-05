Seis mortos e 30 feridos em acidentes causados por tempestade nos EUA

Peter Pereira Um dos mais premiados fotógrafos do mundo é português

É um dos mais premiados fotógrafos dos Estados Unidos. Publica frequentemente no Washington Post e no New York Times, na Newsweek e no Boston Globe – e também no Contacto. Este é Peter Pereira, português da Figueira da Foz que se mudou para New Bedford e fez do enquadramento da humanidade uma missão de vida. História de uma forma de olhar.