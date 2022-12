Alguns vivem no país, outros são turistas. País atravessa uma crise política e social desde a destituição do ex-Presidente Pedro Castillo.

Seis luxemburgueses ainda estão no Peru

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está em contacto com seis luxemburgueses que se encontram atualmente no Peru. Alguns vivem no país, outros são turistas.

Numa resposta parlamentar, Jean Asselborn explica que as autoridades luxemburguesas estão em contacto com esses luxemburgueses, dando-lhes conselhos como atravessar da melhor forma a crise que está a assolar o país.

O Peru atravessa uma crise política e social devido às manifestações que abalam o país desde a destituição do ex-Presidente Pedro Castillo.

A vice-presidente, Dina Boluarte, formou então um Governo, mas os peruanos responderam com protestos e manifestações que já fizeram 23 mortos e levaram ao encerramento de aeroportos.

O Governo peruano decretou o estado de emergência a nível nacional, por um período de 30 dias, em resposta aos protestos.



