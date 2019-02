Identificado como Adrien Derbez, o homem de 27 anos ainda tentou fugir por uma janela.

Segurança que fugiu com três milhões foi apanhado

Identificado como Adrien Derbez, o homem de 27 anos ainda tentou fugir por uma janela.

O segurança que ontem fugira de Aubervilliers com uma carrinha que transportava valores, levando consigo uma quantia próxima dos três milhões de euros, foi localizado e detido pela polícia de Lille, tendo já passado por interrogatório em Amiens, de acordo com os meios de comunicação franceses. Trata-se de Adrien Derbez, nascido em Marselha a 17 de setembro de 1991 e a polícia parisiense divulgara uma foto do suspeito antes da sua detenção.



Adrien Derbez foi detido hoje pela polícia de Lille. Foto: Préfécture de Police de Paris

De acordo com a imprensa gaulesa, a polícia de Lille recebeu uma informação sobre a presença de Derbez num apartamento do centro de Amiens e, a meio da tarde, fez deslocar vários elementos da brigada de intervenção ao local. Ao perceber a chegada dos agentes, o suspeito procurou fugir por uma janela, mas viria a ser detido na varanda do andar de baixo para onde saltara.

Na altura da detenção, a polícia encontrou diversos sacos com maços de notas que correspondiam ao montante roubado.



O segurança, que trabalhava para a empresa Loomis, fugira ontem com três milhões de euros numa carrinha de transporte de valores.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.