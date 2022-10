Os primeiros dados divulgados dizem respeito às regiões Sul e Sudeste. A transmissão dos resultados, recolhidos a partir das urnas eletrónicas, é mais rápida naquelas zonas.

Eleições no Brasil

Segunda volta nas Presidenciais. Lula da Silva à frente, com 57,7% dos votos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil iniciou a contagem dos votos em urna eletrónica respeitante à segunda volta das Presidenciais brasileiras, com Lula da Silva à frente, com 57,7%, quando estão contabilizadas 0,12% das mesas de voto.

O atual Presidente, Jair Bolsonaro, segue com 42,93% dos votos já escrutinados.

Só depois é que começam a ser contabilizados os votos do Centro-Oeste e, por fim, os boletins dos estados das regiões Nordeste e Norte, zonas que são bastiões do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), do candidato Lula da Silva.

Na primeira volta, Jair Bolsonaro começou por ter mais votos que Lula da Silva e só quando estavam contabilizados três quartos das mesas de voto é que o candidato de esquerda passou a liderar a contagem.

As urnas de voto fecharam este domingo às 17:00 (20:00 em Lisboa) no Brasil.

No Brasil, a votação pode continuar em mesas de voto onde ainda haja pessoas na fila para votar depois da hora de encerramento.

