3 min.

Segunda vaga ameaça saúde dos hospitais europeus

Depois da República Checa, a Bélgica superou a barreira dos dois mil doentes em estado crítico, internados nas unidades de cuidados intensivos. Face ao colapso iminente, os Chefes de Estado apelam à responsabilidade.

Se as entradas nos hospitais da Bélgica não abrandarem, o país pondera enviar doentes para os sistema de saúde luxemburguês. A hipótese vai estar em cima da mesa da reunião que as autoridades belgas resolveram marcar de emergência, face ao caos que, em Liége, já não dá conta dos doentes que procuram ajuda médica.

A pressão sob os profissionais e sistemas de saúde de França, Itália, Alemanha e Reino Unido foi buscar a palavra "confinamento", parcial ou integral, às primeiras semanas de março. As admissões nos hospitais, e especialmente nas unidades de cuidados intensivos, estão a traçar uma curva ascendente que começa a pôr em risco todos cuidados de saúde, sejam eles dedicados à covid-19 ou a outras patologias.

"Muito alarmante"

A Comissária da Saúde da Comissão Europeia, Stella Kyriakides, advertiu na quarta-feira para uma situação "muito alarmante". Só nas últimas três semanas, a ocupação das unidades de cuidados intensivos duplicou no conjunto dos países europeus.

Tal como a Bélgica se prepara para fazer em relação ao Grão-Ducado, a Holanda já começou a transferir doentes para a Alemanha, como aconteceu, de resto, na primeira vaga da pandemia. Só naquele país, o número de doentes considerados graves disparou 17%.

Também no Reino Unido, o cenário das unidades de cuidados intensivos parece ter-se descontrolado, com o número de novos internamento a duplicar. Num apanhado do caos, o EL País conta que os hospitais britânicos têm vindo a receber mais de mil novos pacientes por dia. Mark Walport, membro do SAGE - o comité científico que aconselha o governo britânico - disse na quarta-feira que o número de pacientes admitidos poderia exceder o pico da primeira vaga no final de Novembro, se não for imposto um novo confinamento.

Também em Itália, onde os profissionais de saúde já se viram confrontados com a política de guerra em que apenas os doentes considerados "recuperáveis" eram atendidos em detrimento dos outros, está a observar um aumento do número pacientes que estão a dar entrada nos hospitais. De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a ocupação diária nas UCI italianas duplicou em pouco mais de duas semanas. A 28 de setembro havia 264 pacientes com coronavírus nos cuidados intensivos. A 14 de outubro - última data disponível - já existiam 539.

Por cá, o número de hospitalizações está relativamente estável, embora também se tenha registado um aumento dos doentes mais graves. De acordo com o Boletim da Direção Geral da Saúde, dos 132 pacientes hospitalizados, 16 estão em unidades de cuidados intensivos.

Quanto a Portugal, vários hospitais já admitiram chegar ao limite das suas capacidades. Depois do Garcia da Horta, em Almada, o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e o Hospital Amadora-Sintra lançaram o alarme.

Em entrevista ao Observador, a diretora do Serviço de Infeciologia do Hospital Amadora-Sintra diz que, no prazo de duas semanas, todos o Sistema Nacional de Saúde pode, efetivamente, colapsar.

Marcha rápida

Num momento crítico da chamada segunda vaga de infeções da pandemia, o continente europeu é, pela segunda semana consecutiva, o epicentro dos contágios a nível mundial.

Na semana passada, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, registou 1,3 milhões de casos, 33% mais do que na semana anterior. As infeções nos 53 países que o compõem representam quase metade - 46% - dos casos a nível mundial. O número de novos mortos associadas à covid-19 também não dá sinais de abrandamento. Em média, são mil por dia.





