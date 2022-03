"O resto será de acordo com as circunstâncias", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak, na véspera da segunda ronda de negociações do país com as autoridades russas.

Guerra na Ucrânia

Corredores humanitários são "objetivo imediato" de Kiev na segunda ronda de negociações

Lusa "O resto será de acordo com as circunstâncias", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak, na véspera da segunda ronda de negociações do país com as autoridades russas.

O conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky referiu à agência ucraniana Ukrinform que o objetivo imediato no novo encontro é a criação de corredores humanitários na Ucrânia, país que a Rússia invadiu em 24 de fevereiro.

"O resto será de acordo com as circunstâncias", disse Podoliak, que integra a delegação da Ucrânia às negociações com as autoridades russas. Podoliak publicou uma foto conjunta com Davyd Arakhamiya, dirigente do partido no poder Servo do Povo, que assinalou o momento da partida para a Bielorrússia.

"A caminho das negociações com a Federação Russa. Já nos helicópteros...", escreveu na mensagem.

A Ucrânia acusou a Rússia de já ter morto mais de 2.000 civis desde que iniciou a ofensiva militar de larga escala, há uma semana, mas Moscovo afirma que só tem atacado alvos militares.

De acordo com o balanço mais recente da ONU já morreram 227 civis, dos quais 15 são crianças, desde o início da invasão russa a 24 de fevereiro.

A primeira reunião entre negociadores ucranianos e russos decorreu na segunda-feira, na região bielorrussa de Gomel, no quinto dia de combates na Ucrânia, que foi novamente invadida pela Rússia depois de ter perdido a Crimeia para Moscovo em 2014.

