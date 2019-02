O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, não colocou de lado a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela.

Secretário de Estado norte-americano que é "hora de agir" para derrubar Maduro

Durante a tentativa de fazer entrar, sem acordo do governo, camiões de "ajuda alimentar" na Venezuela ficaram feridas mais de 300 pessoas.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que Washington "vai tomar medidas" para apoiar a democracia na Venezuela, condenando os distúrbios registados durante a entrada de ajuda humanitária no país, este sábado.

"Os Estados Unidos tomarão medidas contra aqueles que se opõem à restauração pacífica da democracia na Venezuela. Agora é hora de agir para apoiar as necessidades do desesperado povo venezuelano", declarou Pompeo, através da rede social Twitter.

Mike Pompeo. Foto: AFP

O dia ficou marcado por atos violentos na chegada de ajuda humanitária ao país, com camiões incendiados na fronteira com a Colômbia e outros a regressar ao Brasil, registando-se pelo menos quatro mortos em confrontos e deserções das forças venezuelanas. Pelo menos 285 pessoas ficaram feridas.

"Os EUA condenam os ataques a civis perpetrados por criminosos de Maduro. Estes ataques resultaram em mortes e ferimentos. As nossas profundas condolências às famílias daqueles que morreram devido a estes atos criminosos", acrescentou, noutra publicação.

"Que tipo de tirano, de doente, impede que os alimentos cheguem aos famintos? As imagens de camiões queimados cheios de ajuda são repugnantes", lamentou.

Durante o fim de semana, sucederam-se acusações, com os EUA a dizerem que a polícia venezuelana queimou dois camiões de ajudar alimentar. No entanto, a emissora de televisão governamental mostrou imagens em que se veem homens encapuzados a queimarem os camiões no lado colombiano da fronteira.



A entrada de ajuda humanitária, especialmente os bens fornecidos pelos Estados Unidos, no território venezuelano tem sido um dos temas centrais do braço-de-ferro entre Juan Guaidó e Nicolás Maduro.

Foto: AFP

As doações oriundas dos Estados Unidos e de outros países encontram-se armazenadas em vários Estados vizinhos da Venezuela, como a Colômbia, Brasil e na ilha de Curaçao, nas Antilhas holandesas.

Pelo seu lado, o governo venezuelano afirmou na ONU que o bloqueio económico promovidos pelos EUA à Venezuela custou 30 mil milhões de dólares, e que a suposta ajuda humanitária de 20 milhões de dólares não ia resolver esta questão. Durante um comício em Caracas, no passado sábado, o presidente Maduro afirmou que a tentativa de fazer entrar, sem o acordo das autoridades da Venezuela, os camiões com a dita ajuda alimentar era uma manobra política para derrubar o governo e antecedia uma invasão militar dos EUA.



