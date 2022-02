O ator já tinha estado no país em novembro, junto à região de Donetsk, na preparação de um documentário sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Sean Penn está na Ucrânia para filmar o conflito

À medida que milhares de pessoas deixam a Ucrânia com medo da escalada do confronto militar, o ator e realizador Sean Penn chega à capital do país para filmar a invasão militar da Rússia na Ucrânia. O plano não é de hoje.

O ator vai acompanhar, em parceria com a revista VICE, as filmagens de um documentário sobre a guerra no leste europeu, adiantou o Daily Mail.

Penn vai ter acesso até ao topo do comando, tendo já visitado o gabinete do presidente durante a manhã desta quinta-feira e também falou com jornalistas e militares. O gabinete do presidente da Ucrâni confirmou a chegada da estrela da Hollywood nas redes sociais: "O ator e diretor de cinema americano, vencedor do Oscar, Sean Penn, chegou à Ucrânia. O realizador veio a Kiev especificamente para registar todos os eventos que ocorrem na Ucrânia como documentarista e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país."

Deixa ainda um agradecimento ao ator. "Hoje, Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia, na Ucrânia. O nosso país está-lhe grato por essa demonstração de coragem e honestidade."

Penn esteve depois presente numa conferência de imprensa do governo ucraniano, sentado na primeira fila.

"O realizador já esteve na Ucrânia em novembro de 2021", com vista à preparação do documentário da VICE Studios, acrescenta o gabinete de Volodymyr Zelensky. Na altura, visitou as linhas da frente das Forças Armadas ucranianas junto à região de Donetsk.







