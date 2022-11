Autoridades europeias de proteção de dados estão a avisar os fãs de que as aplicações são “spyware” (programas de espionagem) criada pelo governo do país.

Se vai ao Qatar ... não descarregue as 'apps' no seu telemóvel habitual

Telma MIGUEL As autoridades europeias de proteção de dados estão a avisar os fãs de que as aplicações são “spyware” criada pelo governo do país. Cerca de 1.5 milhões de pessoas são esperadas a partir do próximo domingo, dia 20. E o emirado vai estar de olho nelas.

Depois de toda a celeuma em torno dos direitos humanos e da morte de trabalhadores no país que este ano acolhe o mundial de futebol, agora são também os visitantes que estão em risco de serem alvo das autoridades do emirado que tem um historial negro de assalto às liberdades individuais.



As autoridades europeias de proteção de dados em vários países da UE estão a alertar todos os que se deslocarem ao emirado regido em parte pela lei sharia (que permite inclusive punições corporais extremas) que não façam download das aplicações que as autoridades estão a dizer serem obrigatórias.

Mas se esse download for mesmo obrigatório, o melhor é comprar um telefone só para esse efeito. Em nenhum caso devem as apps ser descarregadas no smartphone que se usa no dia-a-dia.

O Qatar está a exigir a todos os estrangeiros que entrem no país que descarreguem a aplicação oficial do mundial, Hayya, e, também a Ehteraz, que faz o rastreamento de covid-19.

As duas apps em causa são consideradas “spyware” pelas várias agências de proteção de dados europeias, e terão como objetivo vigiar os cerca de 1.5 milhões de estrangeiros que chegam ao país para assistir aos jogos de futebol, durante quatro semanas.

A Ehteraz acede à leitura dos documentos no smartphone e permite apagar, ou mudar o conteúdo do telemóvel e impede também o aparelho de entrar em modo de pausa. Além disso, a app que é obrigatória para todos os maiores de 18 anos, permite também saber a localização do portador, fazer chamadas a partir do telemóvel e impedir o ecrã de desligar.

A Hayya é menos intrusiva. Mas permite aceder a todas as informações pessoais contidas no telemóvel. Permite também a geolocalização e acede aos contactos e ligações feitas no telemóvel.

A agência francesa de proteção de dados alertou os fãs de futebol que tivessem especial cuidado com fotos e vídeos e que se tiverem mesmo de descarregar as apps que as instalassem já no país e as desativassem antes de regressar a casa.

“Nunca me passaria pela cabeça levar o meu telemóvel para o Qatar”

“Não me cabe a mim dar conselhos de viagem, mas pessoalmente nunca traria o meu telefone pessoal para uma visita ao Qatar”, sustentou Oyvind Vasaasen, o responsável pela segurança da televisão norueguesa NRK.

No site de notícias da NRK, o responsável pela segurança da operadora referiu que “eles podem mudar totalmente o conteúdo de um telemóvel e ter controlo de tudo o que lá está”. Segundo disse, está “completamente assustado” pelo que a sua equipa descobriu numa revisão de segurança às apps do Qatar.

“Quando aceitas a app estás basicamente a entregar toda a informação que está no telemóvel”. O chefe de segurança da empresa de media norueguesa exemplificou que “é como dizer que se aceita que as autoridades policiais entrem livremente na nossa casa e até lhes damos a chave”.

