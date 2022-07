A revelação foi feita pelo Santo Padre em entrevista a uma televisão de língua espanhola.

Se renunciar, Papa Francisco não quer ficar a viver no Vaticano

A revelação foi feita pelo Santo Padre em entrevista a uma televisão de língua espanhola.

Nos últimos meses, muito se tem especulado sobre a possível renúncia de Francisco ao papado devido à saúde cada vez mais fragilizada que o levou, inclusive, a adiar algumas viagens indefinidamente.

O Santo Padre nega qualquer plano para abandonar a liderança da Igreja Católica e voltou a descartar a hipótese de renunciar ao cargo em breve numa entrevista à TelevisaUnivision que foi para o ar esta terça-feira.

Contudo, Francisco não excluiu taxativamente o cenário da abdicação e chegou mesmo a repetir que, depois da renúncia de Bento XVI em 2013, o primeiro Papa a deixar o cargo em 600 anos, a "a porta está aberta".

Bispo emérito em vez de Papa emérito

Questionado sobre o seu eventual futuro fora do papado, Francisco admitiu que "certamente não" continuaria a viver no Vaticano, mas também não voltaria à sua cidade natal, Buenos Aires, na Argentina.

Em vez disso, "talvez" se instale na Arquibasílica de São João de Latrão, catedral da Diocese de Roma e a sede oficial do bispo de Roma. "Sou o bispo de Roma, neste caso, o bispo emérito de Roma", afirmou, em declarações à emissora de língua espanhola, reproduzidas pela Associated Press (AP).

Antes do conclave que o tornou Papa, em 2013, Francisco já tinha pensado aposentar-se da função de arcebispo de Buenos Aires. Nessa altura, tinha arranjado um apartamento agradável na cidade, onde planeava continuar a ouvir confissões e visitar fiéis doentes que estivessem hospitalizados.

Francisco elogia decisão de Bento XVI

"Isso foi o que pensei para Buenos Aires. Creio que este cenário, se eu sobreviver antes de uma renúncia — é possível que morra antes — gostaria de fazer algo parecido", confessou.

Apesar de não pensar sair do cargo em breve, Francisco teceu rasgados elogios ao seu antecessor pela coragem da decisão da sua renúncia. "Penso que, por dar o primeiro passo depois de tantos séculos, ele merece 10 pontos. É uma maravilha."

Contudo, defende que é preciso regular a figura do papa emérito, "delineando melhor as coisas ou tornando-as mais explícitas". Isto porque a presença de Bento XVI no Vaticano ao longo dos anos tem levado vários cardeais, canonistas e fiéis mais conservadores a questionar o seu contínuo uso da batina branca do papado e do seu nome papal, Bento, em vez do seu nome de nascimento.

