“Se me descobrem, estou morta”. Sobrinha do emir do Dubai desapareceu após pedido de ajuda

Num vídeo transmitido no programa australiano 60 Minutes, uma jovem identificada como xeica Maitha al Maktum, sobrinha do emir Mohamed Bin Rashid al Maktum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, pediu ajuda para escapar dos pais. As imagens são do ano passado e, desde então, não se sabe nada da jovem.

A recente vitória da princesa Haya da Jordânia na batalha judicial contra o seu ex-marido, o emir do Dubai, nos tribunais de Londres, não impediu que outras mulheres dos Emirados Árabes Unidos continuassem a sofrer as perseguições que a fizeram fugir do país no ano passado.



Depois de a juíza ter dado como provadas as acusações de rapto, tortura e a ameaças contra o emir no caso que envolveu a custódia dos filhos da princesa, outra familiar de Mohamed Bin Rashid al Maktum pediu ajuda à comunidade internacional e desapareceu.

No programa australiano 60 Minutes, a jovem Maitha al Maktum, sobrinha do emir pelo lado materno da mãe, pediu ajuda para fugir. "Estou a planear partir esta noite. Já não aguento mais. Estou farto dos meus pais. Parto dentro de algumas horas. Se descobrem, estou morta", declarou a jovem de 26 anos.

This is another young woman claiming to be a member of the Dubai royal family, asking for help to escape. The footage was sent to human rights advocate David Haigh. #60Mins pic.twitter.com/5dz7GPzoD0 — 60 Minutes Australia (@60Mins) May 17, 2020

A mensagem faz lembrar a que foi gravada há alguns anos pela sua prima Latifa, a filha do emir, antes da sua fuga, entretanto frustrada, e, como ela, Maitha parece ter querido gravar o vídeo para o caso de não ser bem sucedida. "Estou a gravar este vídeo porque pode ser o meu último", afirmou Latifa, capturada na Índia em 2018.

O advogado britânico David Haigh, um dos ativistas envolvidos na campanha que apela à libertação da Latifa, forneceu o vídeo à estação de televisão australiana que o transmitiu. Afirmou ao jornal El País que a xeica Maitha gravou o seu vídeo no ano passado, inspirado no de Latifa. A fuga parece ter fracassado e, desde então, Haigh não teve mais notícias de Maitha, do qual se pode deduzir que tenha sido raptada como as suas primas Latifa e Shamsa, outra filha do emir também capturada em 2000 quando tentava fugir em Cambridge.

A xeica Maitha não teria sido a única mulher a tentar escapar nos últimos meses. De acordo com a declaração de David Haigh ao Vanity Fair, desde que Latifa não conseguiu escapar cerca de 40 mulheres dos países do Golfo contactaram a campanha "Latifa Livre". "Nos Emirados Árabes Unidos, as mulheres continuam sujeitas a um sistema arcaico de tutela masculina e não podem fazer parte da vida social.

