Viúva do cidadão eslovaco, que morreu sob custódia policial belga, em 2018, quer novo inquérito à morte do marido.

Saudação nazi de polícia e imobilização semelhante à de George Floyd geram polémica na Bélgica

A viúva de um homem eslovaco, que, em 2018, morreu sob custódia da polícia belga, pediu a realização de um novo inquérito policial, depois de terem surgido novas imagens da detenção do marido, que mostra comportamentos impróprios dos agentes e uma agente a fazer o que aparenta ser uma saudação nazi.

Jozef Chovanec foi detido no aeroporto de Charleroi depois de ter entrado à força, sem bilhete, no avião em que iria viajar.

As imagens da cela onde o homem esteve detido, e a que o jornal belga Het Laatse Nieuws teve acesso, revelam um comportamento errático do indivíduo, tendo este batido várias vezes com a cabeça na parede daquela divisão, até sangrar. Mais tarde, um grupo de agentes é visto a imobilizá-lo.

As filmagens mostram, que nessa altura, vários polícias se estão a rir, enquanto uma agente faz um gesto semelhante à saudação nazi e um outro é filmado a pressionar a caixa torácica de Chovanec, durante 18 minutos - o que já valeu comparações com o caso George Floyd, nos EUA.

Chovanec acabaria por ser levado para o hospital, onde esteve em coma e morreu um dia depois, na sequência de paragem cardíaca.



"Quero saber o que aconteceu e por que razão [a polícia] se comportou dessa forma", afirmou a esposa, Henrieta Chovancova, ao Het Laatse Nieuws.

A investigação às circunstâncias da morte ainda está em curso, mas a viúva quer que seja nomeado um novo juiz e que sejam apurados todos os detalhes da detenção.



"Alguma coisa parecia estar a acontecer com o meu marido, ele não se estava a sentir bem, mas a polícia ignorou-o toda a noite. Quando viram o sangue, deviam ter-lhe dado os primeiros socorros. Em vez disso, sentaram-se em cima dele. Ele não conseguia respirar bem."

A autópsia ao marido de Henrieta Chovancova descartou a existência de vestígios de drogas ou álcool, cujo consumo poderia explicar a razão do comportamento de Jozef Chovanec, então proprietário de uma empresa que recrutava trabalhadores eslovacos da construção civil para projectos na Bélgica.

Um porta-voz do Ministério Público de Charleroi afirmou que todos os agentes envolvidos no incidente tinham sido inquiridos, mas acrescentou que "devido à crise em torno do covid-19, houve um atraso".

No entanto, um representante da polícia disse que a agente que terá feito a saudação nazi foi suspensa, a partir desta quinta-feira, 20 de agosto.

"Por um lado, há a investigação criminal que tem de determinar a causa da morte e se houve erros policiais. Por outro, há normas e valores que levamos muito a sério. Pedimos acesso ao processo judicial a fim de tomar medidas", a nível disciplinar, referiu ao Brussel Times, Sarah Frederickx, porta-voz da polícia federal.

A responsável acrescentou que a agente que fez a saudação nazi, e que trabalha no aeroporto, ficará, para já, impedida "de poder fazer serviços operacionais ou ter contacto com o público". "É uma medida bastante pesada. A investigação disciplinar irá decidir se será necessário impor medidas adicionais".

Os colegas da agente em causa garantem, porém, que as imagens foram tiradas do contexto.

