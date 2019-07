O Parlamento Europeu escolheu David-Maria Sassoli para presidente. O substituto de Antonio Tajani é também italiano.

Sassoli preside a Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu escolheu David-Maria Sassoli para presidente. O substituto de Antonio Tajani é também italiano.

Com apenas mais onze votos que os necessários para ser eleito, Sassoli conseguiu ser eleito à segunda ronda de votações, derrotando o checo Jan Zahradil, que com 160 votos ficou em segundo lugar, a espanhola Sira Rego e a estrela ascendente do grupo dos Verdes, Ska Keller.

Sassoli, do Grupo S&D (Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu), vai presidir a um parlamento bastante diferente daquele que deixou o seu antecessor. Com mais mulheres, maiores diferenças etárias, mais dividido em grupos políticos e onde a extrema direita e os verdes conquistaram terreno.

Segundo dados fornecidos pelo serviço de imprensa, este é o parlamento com a maior renovação de sempre. Há 61% de novos eurodeputados. A percentagem de mulheres subiu de 37% em 2014 para 40% nas eleições de maio. A eurodeputada mais nova é a dinamarquesa Kira Marie Peter-Hansen, com 21 anos e o deputado mais velho, o conhecido ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, com 82 anos, continua em funções políticas.

E é também um parlamento mais turbulento. A sessão de abertura ontem foi repleta de emoções. Milhares de catalães protestaram à porta contra a exclusão de Puigdemont e os 29 deputados do Partido do Brexit viraram costas à orquestra que tocou o hino da União Europeia.

No último dia como Presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani pedira aos deputados do Partido do Brexit que respeitassem o hino da União Europeia, o conhecido Ode à Alegria de Beethoven, que faz parte da Nona Sinfonia, composição cuja letra é composta a partir de um célebre poema de Friedrich Schiller que começa assim: "Oh amigos, mudemos de tom! Entoemos algo mais agradável E cheio de alegria!". Perante a estupefação geral, enquanto um grupo de cinco jovens músicos interpretava a Ode à Alegria no centro do hemiciclo, os deputados britânicos mantiveram-se de costas. O Partido do Brexit foi lançado em Abril, por Nigel Farage, um político inglês da direita radical e em pouco menos de um mês de uma campanha muito polémica conseguiu eleger 29 deputados. Objectivo do Partido do Brexit: garantir que o Reino Unido saia da União Europeia, mesmo em condições desvantajosas. Ou seja, se tudo lhes correr bem a 1 de novembro estão de volta a casa.

Enquanto isso, no exterior do edifício da sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo cerca de 10 mil catalães queriam exatamente o oposto. Que aos parlamentares que elegeram fosse concedida entrada. Carles Puidgmenont, Toni Comin e Oriol Junqueras não têm autorização para aceder aos seus lugares, uma vez que o governo espanhol não incluiu o nome deles na lista que entregou ao PE dos 51 representantes escolhidos pelos espanhóis, apesar destes de os seus nomes nas listas terem sido validados pelo Supremo Tribunal espanhol e de terem posteriormente sido eleitos. Os deputados do Junts per Catalunha foram acusados de sedição por proporem a independência desta região autónoma.

Puidgemont e Comin estão exilados. Para terem direito a tomar posse, segundo as normas eleitorais de Espanha, teriam que jurar seguir a constituição espanhola na sede deste reino. Só que sob eles impende um mandado de captura que será executado assim que pisem solo espanhol. Oriol Junqueras está preso em Espanha.

Puigdemont, antigo presidente do governo autonómico catalão, está presentemente a residir em Waterloo, a pequena cidade ao lado de Bruxelas onde Napoleão perdeu a última batalha. A justiça belga, como as congéneres alemãs, britânicas e suíças não têm reconhecido legitimidade às acusações de rebelião e sedição de que são acusados estes antigos reponsáveis governamentais e independentistas catalães.





