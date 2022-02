Os alemães querem unir-se para chorar a morte dos dois agentes. O minuto de silêncio é uma forma de unir uma nação que de alguma forma está de luto, refere a imprensa do Sarre.

Crime

Alemanha pede um minuto de silêncio pelos polícias mortos em controlo de trânsito

Paula DE FREITAS FERREIRA Os alemães querem unir-se para chorar a morte dos dois agentes. O minuto de silêncio é uma forma de unir uma nação que de alguma forma está de luto, refere a imprensa do Sarre.

É uma forma de homenagear os dois polícias mortos em Kusel na segunda-feira, no decorrer de uma operação de controlo de trânsito. O governo do estado do Sarre, na Alemanha, pede um minuto de silêncio nacional para sexta-feira, às 10 da manhã, em memória dos dois jovens polícias. Além desta homenagem, um livro de condolências será colocado na Chancelaria do Estado. Haverá ainda um serviço memorial, em Kusel, na quinta-feira à noite.

O homicídio dos dois polícias - de 24 e 29 anos - comoveu a Alemanha. "O facto de dois jovens da força policial terem sido tão insensatamente arrancados da vida desencadeou um grande horror e uma onda de consternação em todo o país", disse o primeiro-ministro Tobias Hans (CDU), citado pela Saarländischer Rundfunk, emissora pública de rádio e televisão do estado alemão do Sarre, local onde ocorreram os crimes.

Quem eram os polícias abatidos na Alemanha? "Desde ontem de manhã que uma nova era está em vigor na nossa sede em Kaiserslautern", disse Michael Denne, o chefe da polícia.

"O minuto de silêncio conjunto é também um sinal de solidariedade à nossa polícia e aos familiares das duas vítimas", acrescentou o primeiro-ministro alemão.

Avalanche de denúncias

O pedido da polícia para que quaisquer informações sobre os suspeitos e sobre o crime sejam comunicadas à polícia tem levado a uma avalanche de denúncias da população. Por isso, as autoridades criaram uma linha direta telefónica e um endereço de e-mail para o efeito.

Duplo homicídio de polícias. Investigação avança motivo para crime que está a chocar a Alemanha A polícia encontrou cinco pistolas de mão, uma espingarda, dez outras armas longas, uma besta, um silenciador e munições durante uma busca domiciliária em casa do principal suspeito.

Quem quiser tarnsmitir informações às autoridades sobre o crime pode entrar em contacto com a sede da polícia estadual do Sarre através do número gratuito (0800) 33 04 614 ou por e-mail para lpp-zettel@polizei.slpol.de.

