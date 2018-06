Ministro italiano chamou "carne humana" aos 224 resgatados perto da Líbia.

Salvini volta a negar entrada de barco com migrantes

Ministro italiano chamou "carne humana" aos 224 resgatados perto da Líbia.

Matteo Salvini, ministro italiano do Interior, voltou a negar a entrada de um barco com migrantes no seu país. Desta vez trata-se de uma embarcação com bandeira holandesa da ONG germânica Lifeline e, segundo a imprensa internacional, em causa estão 224 pessoas resgatadas perto da Líbia.

O diário El País cita a intervenção de Salvini nas redes sociais: "A Guarda Costeira italiana escreveu-lhes para que não se movessem do sítio onde estavam, porque a Líbia se ocuparia do caso, mas estes desgraçados, colocando em perigo a vida dos imigrantes que estavam nos botes, não escutaram ninguém e carregaram à força a valiosa quantidade de seres humanos a bordo, de carne humana a bordo".

Na semana passada, Salvini já rejeitara a entrada do navio Aquarius que foi mais tarde acolhido em Valência por intervenção do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.