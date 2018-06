Titular da pasta da Administração Interna remeteu para Malta uma embarcação que procurava chegar a Itália com 629 pessoas a bordo.

Salvini rejeita receber mais de 600 migrantes

Titular da pasta da Administração Interna remeteu para Malta uma embarcação que procurava chegar a Itália com 629 pessoas a bordo.

"As portas italianas estão fechadas, recebam vocês o barco Aquarius": assim reagiu Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro da Administração Interna de Itália, dirigindo-se às autoridades maltesas perante a iminência de chegada de um barco com 629 migrantes a bordo que procuravam desembarcar em solo italiano vinda do norte de África.

"O porto mais seguro é o vosso", acrescentou Salvini na mensagem dirigida aos malteses. Estes, porém, já reagiram negativamente, através de um porta-voz do governo que, citado pelo jornal Malta Today, afirmou: "Este caso não é da nossa competência, a coordenação do socorro está em Roma". Ao mesmo tempo, o porta-voz negou ter recebido qualquer missiva de Itália.

Pouco antes, Salvini escrevera na sua conta de Twitter que "Malta não recebe ninguém no Mediterrâneo, a França fecha as fronteiras, a Espanha protege o seu território com armas, ou seja, toda a Europa cuida dos seus interesses. Pois bem, a partir de hoje a Itália começa a dizer não ao tráfico de seres humanos, não ao negócio da imigração clandestina. O objetivo é garantir uma vida segura a esta gente em África e a cada um dos italianos em Itália".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.