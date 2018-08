Salvini acusa a França de recusar 48 mil imigrantes

O senador norte-americano John McCain morreu no sábado com 81 anos, vítima de um cancro no cérebro. Piloto de caça, prisioneiro no Vietname quando o seu avião foi abatido, foi recebido como um herói quando foi libertado. Sobre ele escreveu no Twitter Donald Trump: "não acho que seja um herói, para mim os heróis não se deixam apanhar".