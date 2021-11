Sarah Mardini, de 26 anos, que salvou 18 refugiados no mar Egeu, em 2015, vai começar a ser julgada para a semana em Atenas, sob “falsas acusações” e para “criminalizar o trabalho humanitário”. Ao Contacto, a refugiada síria, cuja vida vai ser contada em filme, pela Netflix, conta o sofrimento que está a passar.

Salvar vidas pode dar prisão

Em 2015, as irmãs sírias Sarah e Yursa Mardini captaram as atenções mundiais após terem salvo os 18 passageiros que com elas viajavam num barco de borracha na travessia entre a Turquia e Grécia, para iniciar uma nova vida longe da guerra do seu país. No mar Egeu, o motor da embarcação sobrelotada avariou, em pleno vendaval, e as duas irmãs sírias, nadadoras de elite na Síria, saltaram para o mar e nadaram durante três horas e meia, controlando e empurrando o bote, segurando cordas, até chegar em segurança, à costa de Lesbos. No ano seguinte, seriam agraciadas como “heroínas silenciosas”, com o prémio Bambi, pela imprensa alemã. E a Netflix vai estrear um filme sobre elas, “As nadadoras”, no início de 2022.

“Não sou uma heroína, não gosto de rótulos, sou a Sarah, uma pessoa muito emotiva, lutadora que aprecia as pequenas coisas da vida. O meu nome significa ‘pessoa que traz felicidade’ e é isso que eu quero”, é assim que se apresenta Sarah Mardini ao Contacto, numa entrevista feita por videochamada, durante uma viagem de comboio em Berlim, onde está a viver, num canto sossegado de uma carruagem, em frente ao computador.

Depois de conseguir asilo na Alemanha, a jovem síria decidiu voltar a Lesbos e ser voluntária numa organização não governamental (ONG) de auxílio aos refugiados e migrantes que como ela fazem a perigosa travessia do mar Egeu, fugidos da guerra ou da fome nos seus países. Em 2016, a jovem não conseguiu recusar o convite de uma ONG que lhe pedia para ir para Lesbos, ensinar crianças refugiadas que queriam aprender a nadar “como as irmãs Mardini”. Só que em agosto de 2018, Sarah Mardini e mais dois colegas voluntários, Seán Binder e Nassos Karakitsos foram detidos pelas autoridades gregas. Para a jovem eles foram presos “por dar água, cobertores e prestar assistência aos refugiados” para as autoridades Gregas são acusados de auxílio à entrada ilegal de refugiados, de pertença a uma organização criminosa, espionagem e lavagem de dinheiro.

Sarah Mardini esteve presa mais de 100 dias, em Atenas, tendo sido libertada em dezembro de 2018, sob fiança de 5000 euros, muito pela pressão internacional da Amnistia Internacional e grupos de direitos humanos que contestam as acusações e o julgamento. Desde então vive em Berlim, e para a semana, dia 18, começa o seu julgamento em Atenas, arriscando 25 anos de prisão.

O seu caso tem sido muito mediatizado pelas suas conferências pelo mundo, na semana passada esteve no Luxemburgo, pelas petições que ela e os colegas lançaram através da sua organização Free Humanitarians para que lhes sejam retiradas as acusações e pelas campanhas da Amnistia Internacional, ACNUR e outras ONG’s contra o julgamento na Grécia, visto como uma “criminalização do trabalho humanitário” para desmotivar o voluntariado nas suas zonas costeiras, e assim diminuir o fluxo desta migração.

“A Human Rights Watch descreveu as acusações infundadas como a ‘criminalização por salvar vidas’, lembra a petição que está a decorrer criada pela Free Humanitarians. Por seu turno, os advogados destes três voluntários garantem que as autoridades gregas não apresentam provas concretas destas acusações. “A falta de provas e uma série de erros processuais e violações indicam que este julgamento não será apenas politicamente motivado, mas também injusto”, lê-se na petição.

Tal como Sarah Mardini, outros trabalhadores humanitários têm sido acusados dos mesmos crimes, na Grécia ou Itália, nomeadamente, o português Miguel Duarte, pelas autoridades italianas (ver caixa).

“É muito triste esta criminalização. Não somos o primeiro caso de criminalizar os voluntários de missões humanitárias. Eles pensam que se nos acusarem não vai haver mais voluntários e os refugiados vão deixar de chegar”, diz Sarah Mardini defendendo “uma proteção legal urgente” para o trabalho humanitário.

De acordo com as estatísticas publicadas no relatório da Organização Internacional para migrações (OIM) em julho, pelo menos 1.100 pessoas morreram afogadas no mar tentando chegar à Europa no primeiro semestre de 2021, o dobro do registado no mesmo período do ano anterior.

Em grande sofrimento

Para a jovem tudo o que tem passado nestes últimos três anos “é muito mais difícil e pesado” do que, a fuga da Síria em guerra, o perigo de morte no mar Egeu, a viagem desde a Grécia, a pé ou de autocarro, pela Macedónia, Sérvia, Hungria e Áustria até à Alemanha, onde chegou para pedir asilo como refugiada. Em Berlim, ainda viveu seis meses num campo de refugiados até lhe ser concedido o asilo e regressar a Lesbos, a sua “segunda casa”. A primeira é Damasco onde nasceu, e a terceira Berlim.

“Durante a fuga e a viagem até à Alemanha mantive-me sempre saudável mentalmente, com força para levar a minha vida em frente. Agora o que as autoridades gregas me fizeram causa-me um enorme sofrimento. Desde há três anos que estou numa depressão profunda”, confessa Sarah Mardini, com os olhos em lágrimas. Nos últimos meses, com a aproximação do início do julgamento, a ansiedade tornou-se maior. “No mês passado chorava todos os dias, comecei com um distúrbio alimentar, o estômago dói-me de tanta fome, mas sou incapaz de levar os alimentos à boca. Tenho-me afastado dos meus amigos e deixei de estar com a minha família, por causa do sofrimento que lhes estou a causar, por verem a minha dor”, conta a jovem salientando que os seus amigos e família quando a vêm começam a chorar.

Também o seu colega e amigo Seán Binder, igualmente acusado está “em grande sofrimento, com traumas psicológicos e nem consegue dormir”, conta Sarah.

Quando em agosto de 2018 a polícia a deteve, Sarah Martini nem acreditava no que lhe estava a acontecer. “Eles não sabiam quem eu era, só descobriram quando já estava presa”, lembra. “As autoridades nunca nos enviaram uma carta de acusação. Eu soube por um grupo do facebook que estava acusada daqueles crimes. Foram os nossos advogados que contactaram então as autoridades e confirmaram. Todo este processo é muito pouco profissional”, critica.

Sarah e os colegas chegaram a realizar operações conjuntas de busca e salvamento com a Guarda Costeira Helénica e com a Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras (FRONTEX). A organização humanitária grega sem fins lucrativos à qual pertenciam também administrava uma clínica médica que oferecia atendimento primário no campo de refugiados de Moria. Por tudo isto, Sarah e Seán não compreendem como as autoridades gregas os acusam agora.

Proibida de entrar na Grécia

Sarah Mardini está também proibida de entrar na Grécia. “Fui a única a ser vetada do país, dizem que por razões de segurança. Não sei como querem que eu compareça em tribunal, se não posso ir a Atenas”, diz. E acrescenta: “Mas eu quero ir. Quero voltar à Grécia. Estou a ver com os meus advogados como isso será possível”. A jovem sabe que este país mudou. “Quando para lá fui, em 2016, o país atravessava uma crise profunda e aceitavam voluntários para as missões humanitárias e os refugiados que ali chegavam. Agora já querem fechar o país aos refugiados”, realça Sarah Mardini recordando que “naquele tempo todos nos conheciam, e nos dávamos bem”. “Até me diziam que eu me devia candidatar a presidenta da Câmara”, recorda a sorrir. Com a acusação, a jovem diz deixou de ser tão espontânea e social. “É tudo muito difícil e pesado. Quando tudo terminar, não sei o que vai acontecer, mas sei que quero processar as autoridades gregas pelo sofrimento que me estão a causar, pelos abusos psicológicos, pelos três anos de depressão profunda. Estão a destruir a minha vida, e a fazer sofrer a minha família e amigos. Não quero esquecer, nem perdoar”.

Para a semana, o início do julgamento vai ser “mediático”, acredita. “Tenho amigos na Turquia que vão lá estar”, gente de todo o lado, bem como a Amnistia Internacional, muitos ativistas de direitos humanos, e voluntários humanitários, além da comunicação social em peso, conta.

“Nunca mais adormecer com medo”

Como consegue Sarah Martini, aos 26 anos passar por tudo isto? “Para ser honesta, nasci assim, forte. Nasci no médio oriente, cresci sempre com medo, por ser mulher, e estar no lado errado do mundo, sempre preocupada com o meu próximo passo e quando cheguei à Europa prometi a mim mesmo, nunca mais adormecer com medo”. As autoridades gregas conseguiram destruir o sonho de Sarah Mardini.

O sorriso regressa ao seu rosto quando fala sobre o filme “As nadadoras”, a estrear em 2022 na Netflix, que conta a história das irmãs Mardini até à chegada à Europa. “No Médio Oriente, nós mulheres, mal nascemos perdemos toda a nossa liberdade. Somos mais livres no útero das nossas mães. Por isso, espero que muitas jovens vejam o filme e sigam a nossa força. Que leve ao empoderamento desta geração”.

Quando o mau momento passar, Sarah Mardini deseja realizar um documentário sobre a sua história e “eu e o Seán Binder pensámos também em escrever um livro juntos”. Até o Papa Francisco segue com atenção o caso dela e dos colegas. “Sabemos que o Papa falou com o bispo grego sobre nós. Acredito na misericórdia, e nos deuses gregos do mar e da terra”, confessa Sarah Martini no final da entrevista, quando o comboio onde seguia estava a aproximar-se da sua estação. “Sou tão nova, mereço ter uma vida”, desabafa de novo com lágrimas nos olhos.

