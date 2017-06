Saiba tudo sobre o fim do roaming

Tudo começou no Luxemburgo. Em 2005, a então comissária europeia de Sociedade de Informação e Media, a luxemburguesa Viviane Reding, afirmava que os operadores de telecomunicações praticavam um “nível injustificadamente elevado dos preços da itinerância internacional”, depois de ter recebido elevadas faturas telefónicas após as férias de verão das suas filhas. Dois anos depois, a UE adotaria as primeiras regras sobre esta matéria.

O Luxemburgo entraria outra vez na história do fim das tarifas de roaming em 2015. A 1 de outubro desse ano, são aprovadas formalmente as novas regras para pôr fim às taxas de roaming. A decisão foi tomada em Kirchberg, durante um Conselho de Ministros para a Competitividade.

A data escolhida para o fim das taxas de roaming foi 15 de junho de 2017, esta quinta-feira.

Para perceber melhor o roaming e a extinção das suas tarifas, o Contacto preparou algumas perguntas e respostas.

O que é o roaming?

O roaming é o serviço pago, prestado pelos operadores de telecomunicações, que permite utilizar os equipamentos móveis no estrangeiro para realizar e receber chamadas de voz, enviar e receber mensagens de texto (SMS) e multimédia (MMS), utilizar a Internet e aceder ao ’voice mail’.

Os preços das comunicações realizadas ou recebidas em roaming têm sido habitualmente mais elevados do que em território nacional, porque o operador estrangeiro cobra uma determinada quantia ao operador nacional pela utilização da rede.

No entanto, tem-se registado uma tendência para a descida dos preços das comunicações em roaming (ver infografia, ao lado), sobretudo na UE, em resultado de disposições comunitárias. A 1 de fevereiro, a UE chegou ao acordo final com os operadores sobre o fim das tarifas de roaming.

O que significa a abolição das tarifas de roaming?

Significa que quando os cidadãos viajarem para outro país do Espaço Económico Europeu (EEE) deixarão de estar sujeitos a tarifários mais caros do que os pagos quando comunicam através do telemóvel no Luxemburgo.

As comunicações feitas noutro país do EEE serão cobertas pelo pacote nacional.

É necessário fazer alguma configuração nos telemóveis?

Não. Os operadores deixarão automaticamente de aplicar a taxa de roaming.

Os operadores devem, no entanto, informar os clientes sobre o fim das tarifas de roaming e de que forma os seus tarifários específicos serão afetados.

Os clientes que tenham contratado anteriormente pacotes com uma determinada tarifa de roaming devem estar atentos às alterações que sejam introduzidas no tarifário contratado, as quais lhes devem ser previamente comunicadas pelo seu operador, com a antecedência contratualmente estabelecida.

Em que países se aplica o fim do roaming?

A partir de quinta-feira, nos 28 países da UE: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido.

Na Islândia, Liechtenstein e Noruega, que não fazem parte da UE, mas do EEE, será introduzido “pouco depois” de quinta-feira, segundo a Comissão Europeia.

Alguns operadores luxemburguesas, como a Orange, a Tango e a Post estendem o roaming, por exemplo, à Suíça e a outros países e territórios fora do Espaço Económico Europeu.

Como é que os operadores vão operacionalizar o fim do roaming?

A partir desta quinta-feira, os operadores devem automaticamente aplicar a cada cliente de roaming preços nacionais.

Contudo, em determinadas situações legalmente previstas, os operadores poderão aplicar limites e sobretaxas, de acordo com o Princípio de Utilização Responsável.

O que é a Política de Utilização Responsável?

É um regulamento europeu com medidas para impedir a utilização dos serviços de roaming para outros fins que não deslocações periódicas. Caso o cliente faça mais comunicações fora do que dentro do país de residência, os operadores poderão aplicar uma sobretaxa máxima de 4 cêntimos por minuto, 1 cêntimo por SMS e 0,085 cêntimos por MB. Os operadores só poderão aplicar estas tarifas extras depois de uma análise aos hábitos de consumo do cliente num período não inferior a 4 meses. Caso se verifique um abuso, as empresas têm de alertar o cliente e este tem até 14 dias para se manifestar. Se não o fizer, o operador pode avançar com um processo legal contra o mesmo.

No Luxemburgo há operadores que não impõem esta Política de Utilização Responsável.

Se não é o cliente que paga o roaming, quem paga o serviço?

A operadora do cliente paga à operadora que o cliente está a usar no país de destino. O limite entre os operadores é de 3,2 cêntimos por cada minuto de chamadas, até 1 cêntimo por cada SMS e 7,7 euros por cada GB de uso de dados móveis. Sobre os dados móveis há uma redução progressiva entre as operadoras. Até agora o limite é de 50 euros por GB, mas a partir de amanhã passa a 7,7 euros por GB. O preço desce para 6 euros a partir de 1 de janeiro de 2018, 4,5 euros em 2019, 3,5 euros em 2020, 3 euros em 2021 e 2,5 euros em 2022.

Há algum problema para quem viva perto da fronteira e que tenha o telemóvel a ligar-se frequentemente à rede do outro país?

O cliente deve garantir que não passa mais tempo ligado à rede de outro país. Nessa situação podem ser-lhe cobrados custos adicionais. Sempre que o telemóvel ligar uma vez por dia à rede nacional, considera-se que não está em roaming. Se viver num país e trabalhar noutro, pode escolher um operador de qualquer um dos países. Cada dia em que há uma ligação à rede doméstica conta como sendo um dia de presença nacional, ou seja, em que não está em roaming.

Quem faz uma chamada a partir do Luxemburgo para um número luxemburguês no estrangeiro tem algum custo a mais?

Não. Quem liga do Luxemburgo para um número luxemburguês que está no estrangeiro paga o mesmo que pagaria se esse número estivesse no Grão-Ducado.

As chamadas feitas para um número estrangeiro ficam também com o mesmo preço nacional?

Não. As chamadas feitas para um número estrangeiro continuam a ser taxadas como chamadas internacionais. No entanto, há operadores luxemburgueses que passam agora a atribuir às chamadas internacionais o mesmo preço do que as chamadas nacionais.

Henrique de Burgo, com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.