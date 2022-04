Numa altura em que vários países abandonam o uso obrigatório de proteção facial, há transportadoras que seguem o mesmo caminho rumo à normalidade possível.

Saiba quais são as companhias aéreas que já não exigem máscara para viajar

Redação Numa altura em que vários países abandonam o uso obrigatório de proteção facial, há transportadoras que seguem o mesmo caminho rumo à normalidade possível. Saiba quais.

Tal como já acontecia em boa parte do solo europeu, a exigência de máscara para viajar de avião tem sido levantada por diferentes companhias. Nos últimos meses, multiplicaram-se os países que procuram encarar o momento atual como a entrada na fase endémica da covid-19, já que o número de casos e, sobretudo, de hospitalizações tem vindo a diminuir.

Espanha acaba com as máscaras em espaços fechados O Governo espanhol aprovou o regulamento que vai eliminar a partir de quarta-feira o uso obrigatório de máscara em espaços fechados, exceto nos centros de saúde e sociais e nos transportes públicos.

Nesse sentido, as companhias aéreas procuram devolver alguma normalidade aos passageiros, permitindo-lhes viajar da forma que se sentirem mais confortáveis. As transportadoras que já decidiram aliviar esta medida podem ser conultadas aqui:

British Airways

A companhia britânica deixou de exigir o uso da máscara depois de ser decretado o fim da sua obrigatoriedade em Inglaterra e no País de Gales. No caso de destinos em que a medida foi abandonada, a decisão cabe aos passageiros. Para destinos em que a British Airways “não conseguiu clarificar as restrições locais”, a obrigatoriedade mantém-se.



Em ambas as situações, é aconselhado aos viajantes que tenham sempre máscaras consigo. Consulte o website para saber os países em que a regra se mantém a bordo e no terminal.



EasyJet



Também a low-cost britânica abandonou o uso obrigatório de máscara para destinos onde esta restrição já não exista. A máscara deixou de ser exigida a 27 de março para países como Inglaterra, Irlanda do Norte, Finlândia, Dinamarca, Croácia, Suécia, Suíça, Eslovénia, Escócia, Hungria, Islândia e Polónia.

Pelo contrário, todos os voos de, para e na Alemanha, Itália e Áustria continuam a pedir máscara FFP2 ou cirúrgica. No caso de França, não são permitidas máscaras de tecido, lenços, viseiras ou máscaras com válvulas.

Luxair pede fim do uso obrigatório de máscara nos aviões A Luxair espera seguir as pegadas de outras companhias aéreas que fizeram do uso de máscaras em aviões uma coisa do passado.

A EasyJet relembra que “só é opcional usar máscara quando voar entre os destinos acima indicados”. Ou seja, se a viagem for “de Itália para Inglaterra, continua a ser necessário usar uma máscara FFP2.”



KLM

No mês passado, a transportadora holandesa anunciou que deixaria de monitorizar o uso de máscara em todos os seus voos a partir de 23 de março, mesmo indo contra as recomendações do governo, que ordenou o abandono da medida em todos os locais, incluindo transportes públicos, com exceção dos aeroportos e aviões.

A KLM continua a recomendar o uso de máscara aos passageiros com mais de dez anos, mas diz não estar a fiscalizar o cumprimento da regra. A companhia aérea adverte para as diferentes exigências das autoridades locais de alguns destinos, que envia aos passageiros via e-mail uma semana antes da partida.

Scandinavian Airlines

A multinacional da aviação, que junta Suécia, Noruega e Dinamarca, eliminou o uso obrigatório de máscara a 4 de abril para praticamente todos os voos, com exceção daqueles que tenham como destino a China ou Itália. Neste caso, a Scandinavian Airlines exige a todos os passageiros com mais de seis anos que usem proteção facial sob pena de não serem autorizados a embarcar.



