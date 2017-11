Saad Hariri está em parte incerta. O primeiro-ministro libanês acusa os sauditas de o terem raptado e forçado a demitir-se numa mensagem televisiva gravada numa televisão de Riade.

Quando o jato do primeiro-ministro sunita libanês Saad Hariri tocou a pista do aeroporto de Riade, a capital da Arábia Saudita, na tarde de 3 de novembro, a primeira coisa que aconteceu foi a aeronave ser imediatamente cercada por um grupo de homens armados. Os agentes sauditas entraram a bordo e confiscaram os telemóveis do líder do governo libanês e dos seus guarda-costas, silenciando qualquer possibilidade de comunicação do governante estrangeiro.

Esta cena, digna de um filme de ação, soma-se a um enredo complexo. Na região joga-se uma guerra de influência em vários campos de batalha, entre o Irão xiita e a Arábia Saudita sunita. As declarações no dia seguinte do primeiro-ministro sunita do Líbano – país que tem uma grande parte da população xiita, superior a 40% –, demitindo-se pela televisão saudita e acusando o Irão de conspiração contra o seu país, Síria, Iraque e Iémen, parecem retiradas de um guião para uma escalada militar de guerra na região, que funcione como uma fuga para a frente para a Arábia Saudita – enterrada numa guerra genocida contra a população xiita no Iémen, e que receia cada vez mais o crescimento da influência iraniana na região.

A ação, que poderia passar-se num animado thriller de Hollywood, dá-se num momento particularmente dramático da política saudita, com a prisão de dezenas de pessoas nas últimas semanas, entre as quais 11 príncipes, incluindo o poderoso e riquíssimo Alwleed bin Talal, e quatro ministros do antigo governo, no âmbito de uma campanha contra a corrupção levada a cabo pelo príncipe Mohamed bin Salman, uma ação policial que quase coincide com a chegada do primeiro-ministro libanês, e que envolveu para além das detenções, o congelamento de 1.700 contas bancárias. Muitos observadores afirma que estamos perante uma limpeza geral na monarquia saudita, para garantir que Mohamed bin Salma possa suceder sem percalços ao seu pai e Rei Salman bin Abdul Aziz Al-Saud, que já tem uma idade avançada, de 81 anos.

A ida do primeiro-ministro Hariri foi aparentemente decidida à última hora. O governante estava em reunião do Conselho de Ministros quando recebeu um telefonema a dizer que o Rei Salman bin Abdul Aziz Al-Saud da Arábia Saudita o queria ver imediatamente. Hariri, assim como o seu pai, alegadamente assassinado pelos serviços secretos sírios quando governava o Líbano, tem dupla nacionalidade e passaporte saudita. Os pedidos da monarquia saudita são para ele uma ordem, nem que fosse pelo facto de entre a coroa saudita e as empresas de Hariri haver cerca de 9 mil milhões de dólares de movimentações de dinheiro.

Mas o mais extraordinário ainda estava para vir. No dia seguinte, 4 de novembro, os ministros e o resto dos libaneses puderam ver com assombro que, diretamente da televisão saudita, o seu primeiro-ministro pedia a demissão do cargo, alegando ser alvo de uma tentativa de assassínio por parte do Hezbollah, a mando do Irão. Nessa declaração, o demissionário chefe de governo do país dos cedros, defendeu ser imperioso desarmar o Hezbollah, e que cada vez que o Irão interferia no Médio Oriente apenas semeava o caos. Segundo o correspondente do “Independent”, o famoso e experiente jornalista Robert Fisk, que vive em Beirute, pessoas que conhecem bem Hariri garantem que “não era ele a falar”, que nunca tinha dito aquelas palavras e que o discurso não tinha certamente escrito por ele. O que levava Fisk a concluir que os sauditas ordenaram, numa altura em que têm eventualmente planos em cima da mesa para atacar o Líbano, que ele resignasse ao cargo e que fosse ler aquele papel à televisão de Riade.

Os aparentes desejos expressos pelo primeiro-ministro sunita na televisão são de difícil concretização apenas com o envolvimento das forças libanesas. Os xiitas são a maior minoria religiosa do país, e provavelmente, atendendo a que nunca mais foi feito um recenseamento religioso desde há décadas, podem até ser a maioria em relação à soma dos cristãos maronitas e dos muçulmanos sunitas. O Líbano tem um sistema de governo, quando não está em guerra civil, que prevê um parlamento igualmente dividido entre cristãos, sunitas, xiitas, sendo os cargos do governo igualmente partilhados de uma forma rotativa.

O desarmamento das poderosas milícias do Hezbollah, que derrotaram a invasão israelita de 2006 e tiveram um papel determinante na manutenção no poder do líder sírio Bashar al-Assad, é uma tarefa impossível de executar pelo exército libanês, até porque grande parte dele é composto por xiitas. Só no quadro de uma guerra que implicasse Israel e a Arábia Saudita isso seria conseguido, mas a um preço que só teria justificação se fizesse parte de uma escalada de um conflito em que o alvo seria em última instância um ataque direto ao Irão, com envolvimento ou pelo menos beneplácito dos EUA. Uma guerra em escalada que levaria o mundo para um conflito que poderia mundializar-se, caso a Rússia socorresse os seus aliados de Teerão, e que, pelo menos, afectaria gravemente a economia do planeta, dado estarem em causa países com grande parte das reservas petrolíferas do globo.

Neste quadro geo-estratégico falta explicar o que aconteceu ao primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri. O facto de o ministro dos negócios Estrangeiros francês, Yves Le Drian, que a exemplo do seu presidente costuma pautar a sua política externa por andar de mão dada com a monarquia saudita, garantir que ele “está bem e em liberdade”, não é uma declaração suficientemente credível e apaziguadora.

Até porque se sabe que ele teria pedido auxílio ao embaixador de França para voltar ao Líbano. E se é verdade que ele foi visto nos Emirados Árabes Unidos e no Bahreim, os dois maiores aliados dos sauditas na região, nos dias que se seguiram à sua demissão na televisão saudita, também é verdade que os guarda-costas que o acompanhavam deixaram de ser os seus – estes foram recambiados para Beirute, em voo comercial, juntamente com a tripulação do seu jato –, para passarem a ser elementos da Al-Mukhabarat al-A’amah, os serviços secretos sauditas. Como num golpe de mágico, Hariri está em parte incerta, assim como o seu avião parece ter desaparecido num hangar saudita qualquer. A sua família no Líbano parece guardar o silêncio prudente dos familiares dos raptados que não querem contribuir para a desaparição permanente do ente querido.

Mais afirmativos parecem ser outros atores da política libanesa, citados pelo site francês Mediapart. O presidente da República Libanesa, o general cristão maronita Michel Aoun, fala em “sequestro”; o secretário-geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, disse na sexta-passada, num discurso, que o primeiro-ministro está “atualmente em prisão domiciliária na Arábia Saudita e que lhe foi interdito regressar ao Líbano”; um comentador conhecido e responsável por uma organização não governamental para a promoção da sociedade civil, Lokma Slim, tem mais cuidado com as palavras e diz que ele estará “guardado à vista... se isso faz alguma diferença”.

Segundo o Mediapart, que cita comentadores libaneses, a razão deste estranho desaparecimento e demissão, aparentemente orquestrada, do primeiro-ministro libanês, é apenas explicável pelo facto de recentemente ter reunido com Ali Velayati, conselheiro próximo do Guia Supremo da Revolução Iraniana Ali Khamenei, que teria expresso, ao líder do governo libanês, a sua satisfação pelo acordo conseguido entre os sunitas representados por Hariri e os xiitas do Hezbollah. O que teria enfurecido o governo de Riade e levado à sua imediata convocação.

Nuno Ramos de Almeida

