Violência sexual

"Só um sim é sim". Espanha aprova lei inédita sobre consentimento explícito

AFP O novo texto resulta de uma promessa feita pelo governo de Sánchez após um episódio de violação coletiva que chocou o país e que ficou conhecido como o caso "Manada".

O Senado espanhol aprovou esta terça-feira um projeto de lei relacionado com a violência sexual, nomeadamente a existência obrigatória de um consentimento explícito, uma promessa feita pelo governo de esquerda após um caso de violação coletiva que chocou o país.

Contrariamente às expectativas, este texto, intitulado "só um sim é um sim ("sólo si es si", em espanhol)", terá de voltar à Câmara dos Deputados para ser definitivamente adotado depois de uma alteração ter sido validada pelo Senado.

Os deputados tinham aprovado o texto após uma primeira leitura em maio.

Reformando o Código Penal, este projeto de lei foca-se no "consentimento", que deve ser "claramente traduzido em atos que (...) expressem claramente a vontade da pessoa".

A presença de violência ou intimidação deixará, portanto, de ser necessária para que um caso se qualifique como violação, como acontecia até agora.

Caso "Manada" levou milhares de mulheres à rua

Esta questão esteve no centro do chamado caso "Manada": a violação coletiva, em 2016, de uma jovem de 18 anos durante as festividades de San Fermín, em Pamplona, por cinco homens que filmaram os seus atos e se gabaram sobre eles num chat de grupo.

Foram condenados em 2018 a nove anos de prisão, não por violação mas pelo crime de "abuso sexual". Definida pela ausência de violência ou intimidação, esta infração, que implicava penas menores, desaparecerá com esta nova lei.

Esta sentença levou dezenas de milhares de mulheres a sair à rua em todo o país para gritar "Acredito em ti, irmã", e levou a numerosos apelos para a implementação de um código penal mais duro.

Face a esta indignação, o Supremo Tribunal espanhol finalmente reclassificou os atos como violação coletiva e aumentou a sua pena para 15 anos de prisão em junho de 2019.

O governo do socialista Pedro Sánchez tinha prometido aprovar uma lei sobre o consentimento explícito desde que chegou ao poder, em junho de 2018.

"Não queremos mais 'protestos', nem por nós, nem pelas nossas filhas", disse a senadora socialista Donelia Roldán Martínez na terça-feira antes da votação.

