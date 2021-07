Síria. Três crianças entre sete civis mortos em ataque do Governo

Presidente sírio Bashar al-Assad toma posse para um quarto mandato

A pressão económica e a deterioração da situação social na Síria continuam a acentuar-se, com o governo a aumentar, nas últimas semanas, os preços dos combustíveis, do pão, do açúcar e do arroz não subsidiados, enquanto os cortes de energia se agravaram e o racionamento chega a cerca de 20 horas por dia.