As duas crianças encontravam-se no interior de um edifício de cinco andares, em Idlib, quando a cidade foi alvo de um bombardeamento do regime sírio, esta quarta-feira.

Síria. Menina de cinco anos morre depois de salvar irmã bebé dos escombros

“Quando cheguei ao local, o pai estava a tentar salvar as suas filhas, presas nos escombros, a gritar e a chorar de dor”, disse o fotojornalista Bashar al-Sheikh, da estação síria SY24, à cadeia televisiva Al Jazeera. “Depois de cair do quinto andar devido ao desabamento do prédio, desliguei a câmara e fui resgatá-los. Coloquei-os num carro e levei-os para o hospital”.

5-year-old Syrian girl dies trying to save her baby sisters from the rubble of their bombed home. pic.twitter.com/TZWAnnTG1X — Al Jazeera English (@AJEnglish) 25 July 2019

O fotojornalista captou o momento em que Riham, uma menina de cinco anos, estava presa entre os escombros e tentava salvar a irmã mais nova, puxando-a pela camisola. Riham acabou por morrer mais tarde no hospital e a irmã continua nos cuidados intensivos, segundo a SY24. A imagem tornou-se viral e mais um símbolo da destruição e da guerra na Síria.

O ataque aéreo ocorreu esta quarta-feira e foi levado a cabo por forças governamentais, sobre a cidade de Ariha, na província de Idlib, controlada por rebeldes. Pelo menos 10 pessoas morreram, entre elas 3 crianças.

Nos últimos dez dias, pelo menos 103 pessoas morreram em ataques do regime de Al Assad contra hospitais, escolas, mercados.