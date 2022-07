A Síria anunciou o corte de relações diplomáticas com a Ucrânia, três semanas depois de Kiev ter feito o mesmo, após o regime de Damasco ter reconhecido a independência das repúblicas separatistas do Donbass.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Síria corta relações com Kiev e reconhece repúblicas separatistas do Donbass

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores sírio, citada pela agência de notícias oficial, SANA, disse que o país “decidiu romper relações diplomáticas com a Ucrânia, de acordo com o princípio da reciprocidade e em resposta à decisão do Governo ucraniano".



Em 29 de junho, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o corte de relações diplomáticas com a Síria.

“Não existirão mais relações entre a Ucrânia e a Síria”, garantiu Zelensky num vídeo divulgado na plataforma de mensagens Telegram, onde afirmou também que “a pressão para sanções” contra Damasco, aliado da Rússia, “será ainda maior”.

Horas antes, a Síria tinha-se tornado o primeiro país estrangeiro a reconhecer a independência das repúblicas separatistas pré-Rússia de Donetsk e Lugansk, apoiadas por Moscovo desde 2014. Desde então, só a Coreia do Norte tomou o mesmo passo.

A chefe da diplomacia de Donetsk, Natalia Nikonorova, tinha dito, um dia antes, que as relações do território com a Síria estão a desenvolver-se em vários campos.

“Os dois países estão a cooperar em muitos campos, incluindo a educação, medicina e ciência, bem como o desenvolvimento das relações políticas entre ambos”, afirmou Nikonorova, citada pela agência de notícias russa TASS e pela SANA.

Em 16 de junho, o Presidente sírio, Bashar al-Assad, recebeu uma delegação de representantes da Rússia e de Donetsk em Damasco para discutir a situação na região do Donbass.

Durante a reunião, as duas partes discutiram a possibilidade de intensificarem as relações e a delegação entregou a Al-Assad uma carta do líder da autoproclamada república de Donetsk, Denis Pushilin, sobre o processo.

Antes de Damasco, apenas a Rússia tinha reconhecido, em fevereiro, a independência dessas duas regiões, localizadas no leste da Ucrânia, poucos dias antes de iniciar a invasão ao país.

Esta não é a primeira vez que a Síria manifesta o seu apoio a territórios previamente reconhecidos como independentes pela Rússia, tendo acontecido o mesmo, em 2018, com as regiões separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul, na Geórgia.

Síria e Rússia são países aliados há várias décadas, mas os laços foram recentemente fortalecidos pelo conflito sírio e pela intervenção militar de Moscovo no mesmo, ao lado do regime de Bashar al-Assad.

Desde o início da guerra na Ucrânia, Damasco tem mantido uma posição oficial de apoio absoluto à invasão, considerando ser necessário “restaurar o equilíbrio” do poder mundial.

