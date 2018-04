O ataque de mais de 100 mísseis de cruzeiro de EUA, França e Reino Unido contra posições sírias, a pretexto de um ataque químico à localidade de Douma, que teria morto 50 pessoas, arrisca-se a iniciar uma guerra entre Rússia e EUA. No terreno, depois dos mísseis procuram-se as provas do alegado ataque químico.

Síria à beira de uma guerra mundial

Três dias depois ter sida enviada para Damasco, a equipa de inspetores da Organização para a Proibição das Armas Químicas (QPAQ) estava ainda na segunda-feira sem poder aceder à localidade de Douma. Trata-se da localidade a umas dezenas de quilómetros da capital síria e onde, no dia 7 de abril, foi denunciado um suposto ataque letal com gás tóxico que teria morto 50 pessoas e ferido mais de 100. As autoridades sírias alegam razões de segurança para impedir, por agora, a deslocação dos inspetores a esta zona rebelde encravada em Gouta Oriental, recentemente tomada pelas forças armadas sírias.

Um responsável do Ministério da Defesa russo, Igor Kirilov, anunciou, na noite de segunda-feira, em Haia, sede da QPAQ, que os especialistas da organização internacional vão poder visitar a localidade da alegada utilização das armas químicas na quarta-feira. Até agora, os inspetores da QPAQ apenas puderam falar com 22 pessoas que supostamente testemunharam os acontecimentos.

Já no terreno, o conhecido jornalista britânico Robert Fisk, residente em Beirute, correspondente do “The Independent” e autor de “As Grandes Guerras pela Civilização”, livro sobre os conflitos no mundo islâmico, traça outro retrato do acontecido. Em Douma, milhares de pessoas vivem sob a terra numa complexa rede de caves e túneis. Fisk falou com muitas pessoas, na localidade que lhe garantiram “nunca acreditarem” nessas denúncias de utilização de armas químicas, frequentemente utilizadas como propaganda por grupos armados islâmicos.

“A história de Douma não é apenas uma história de gás – ou ausência de gás, se calhar. É sobre centenas de pessoas que não optaram pela evacuação de Douma em autocarros na semana passada e que, ao lado dos combatentes, sobrevivem há muitos meses em condições sub-humanas de trogloditas”, relata Fisk no complexo subterrâneo da cidade.



A verdade da mentira

O jornalista britânico entrou em Douma com um grupo de jornalistas, na zona controlada pelo exército sírio, mas depois passou para as zonas em guerra.

Aí conversou com um dos médicos do “ponto 200”, o pequeno hospital improvisado e subterrâneo em que foram tratadas as supostas vítimas do ataque químico de 7 de abril. O doutor Rahaibani não estava lá no momento em que tudo teria acontecido, mas relata o que sabe: “Estava naquela noite com a minha família na cave da minha casa a centenas de metros daqui, mas todos os médicos sabem o que aconteceu. Houve muitos bombardeamentos das forças governamentais e aviões a voar toda a noite à volta de Douma. Estava muito vento e nuvens de pó, levantadas pelas bombas, entraram nos subterrâneos. As pessoas chegaram à zona de tratamento a sofrer de falta de oxigénio. Então, de uma das portas da clínica, um “capacete branco” [organização islâmica apoiada pelos EUA que faz o socorro dos combatentes e civis em zonas rebeldes] começou a gritar: ’gás’, e instalou-se o pânico. As pessoas começaram a deitar água umas nas outras. Sim, o vídeo que foi filmado cá é verdadeiro, mas aquilo que se vê são pessoas a sofrer de privação de oxigénio, não afetadas por gás envenenado”.

Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido declararam que o regime sírio passara uma linha vermelha e utilizara armas químicas contra o seu próprio povo e, depois de uma série de posts no Twitter de Donald Trump, garantindo que ia lançar “novos mísseis belos e inteligentes” sobre a Síria, no sábado foram mesmo lançados 103 mísseis de cruzeiro sobre o país. Segundo a agência de informação russa, 71 foram abatidos pelas defesas anti-aéreas, os restantes atingiram uma unidade de investigação química na Universidade de Damasco e duas instalações militares perto de Homs, tudo sítios que as autoridades militares dos três países reputam estar ligados à produção e armazenamento de armas químicas.

Abordado o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre as provas de que houve um ataque químico a justificar esta ação, este garantiu que tinha provas insofismáveis disso, “mas que eram secretas”. A primeira-ministra britânica, Theresa May, também decidiu participar neste bombardeamento sem ter consultado previamente o parlamento britânico. O mesmo fez Trump que, segundo o site The Intercept, decidiu esta ação militar sem consultar o Congresso, que tem as prerrogativas constitucionais de “declarar a guerra”, baseado numa ordem legal que justifica a medida, mas secreta, e a que nem os membros do congresso podem ter acesso.