A cidade de São Paulo, a mais populosa cidade do Brasil, registou entre o domingo e hoje o maior volume de chuva para o mês de fevereiro dos últimos 37 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

São Paulo regista volume de chuva mais intenso em 37 anos

A tempestade que fustiga São Paulo praticamente paralisou os transportes, com as suas principais estradas inundadas, linhas de elétricos suspensas e o tráfego de veículos completamente colapsado.



Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, em poucas horas as chuvas causaram deslizamentos de terra, inundações e quedas de árvores.

As inundações e as águas que transbordaram bloquearam a passagem pela marginal do rio Tietê e Pinheiros, largas avenidas que cruzam São Paulo e que são as duas principais artérias da cidade.

O serviço de algumas das linhas de elétricos foi suspenso, bem como a circulação de linhas de autocarros, levando os habitantes a enfrentarem muita dificuldade para chegar ao trabalho.

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do município de São Paulo, apenas hoje, entre as 07:00 e as 13:00 choveu na cidade 88,7 milímetros (mm), o que equivale a 40,9% da média esperada para o mês, que é de 216,7mm.

Em fevereiro, já foram contabilizados 208 mm de chuva, ou seja, já choveu cerca de 96% do esperado para todo o mês.

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo enviou todos os seus funcionários para as ruas para organizar o trânsito e auxiliar os motoristas cujos veículos estão parados em avenidas ou mesmo submersos em túneis e declives.

No final da manhã, bombeiros disseram ter encontrado o corpo de um homem de 33 anos, desaparecido desde sábado, quando foi levado pela água numa enxurrada na cidade de São Bernardo do Campo.

O bloqueio do tráfego, as inundações e as ameaças de novos deslizamentos de terra forçaram os bombeiros da cidade a recomendar que a população permanecesse em casa pelo menos até a situação normalizar.

"Pedimos às pessoas que fiquem em casa. Não é um bom momento para deslocamento", alertou o secretário regional de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

Algumas escolas e empresas cancelaram o atendimento nesta segunda-feira.

A normalização, no entanto, pode levar tempo, porque o Inmet alertou que as previsões apontam para a continuação da chuva durante todo o dia na zona de São Paulo.

De acordo com o Inmet, entre domingo de manhã e as 08:00 de hoje registou-se uma precipitação de 141,2 mm na capital e nas cidades próximas.

