São já 11 as mulheres que acusam Plácido Domingo de abuso sexual e assédio

Aumentam as acusações contra o tenor espanhol por alegados abusos sexuais e má conduta contra cantoras nos Estados Unidos.

Já são 11 as mulheres que acusam o tenor espanhol Plácido Domingo de abuso sexual e má conduta, segundo informações publicadas pela Associated Press.

Uma das mulheres que acusa Domingo é Angela Turner Wilson, que trabalhou com o tenor espanhol na peça Le Cid de Jules Massene, na Ópera de Washington entre 1999 e 2000, quando atuou como diretor artístico.

De acordo com o testemunho da cantora, o tenor entrou no camarim antes de uma apresentação e fez vários toques debaixo do soutien, apertando os seios com força, um comportamento que a deixou "atordoada" e "humilhada".

Por outro lado, as outras dez mulheres, que não foram identificadas pelo nome, lembraram "pedidos insistentes de encontros particulares, telefonemas noturnos e tentativas súbitas de beijos nos lábios".

Para além disso, na nova denúncia pública sobre o alegado comportamento do tenor, vários funcionários dos bastidores dos teatros descreveram, de acordo com essas informações, como se esforçavam para proteger jovens artistas das atitudes de Domingo.

A EFE entrou em contacto com os representantes de Domingo nos Estados Unidos e na Ópera de Los Angeles, que o próprio dirige desde 2003, sem conseguir obter qualquer resposta às acusações.

A 20 de agosto, fontes da instituição cultural confirmaram que haviam nomeado um advogado para investigar "de forma independente e exaustiva" as acusações, então feitas por oito cantoras e uma dançarina, de suposto assédio sexual.

"A Ópera de Los Angeles contratou os serviços da advogada Debra Wong Yang, do escritório Gibson, Dunn & Crutcher, que vai começar a sua investigação imediatamente", afirmou um representante da instituição.

A Ópera de Los Angeles não é a única instituição musical que reagiu às acusações contra Domingo. Tanto a Philadelphia Orchestra como a San Francisco Opera cancelaram as atuações do tenor agendadas.

No entanto, o Teatro Real de Madrid confirmou a apresentação prevista para o próximo mês de maio com La Traviata e reiterou a sua "admiração e reconhecimento" ao tenor espanhol.

O espaço cultural de Madrid considerou que "as acusações lançadas sobre esse tipo de comportamento, dadas as suas consequências, devem ser fundamentadas e comprovadas”.

Na sua primeira aparição em público depois da tempestade desencadeada pelas acusações, a 25 de agosto, no Festival de Salzburgo, o tenor foi recebido com ovações e aplausos.

Outros teatros europeus, como o La Scala de Milão, em Itália, a Royal Opera House, em Londres, e a Ópera de Viena também mantêm os seus compromissos com Plácido Domingo alegando a presunção de inocência.

Já a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 explicou na semana passada à EFE que acompanha de perto a evolução das acusações de assédio sexual contra Domingo, que prevê atuar no Japão já na próxima primavera num evento prévio às olimpíadas.

