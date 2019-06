Aos amigos que eram apanhados nestas acusações costumava dizer "mente sempre, nada o pode provar". Terá seguido o próprio exemplo?

Mundo 3 13 min.

São 21 mulheres acusam Donald Trump de abuso sexual

Ana Patrícia CARDOSO Aos amigos que eram apanhados nestas acusações costumava dizer "mente sempre, nada o pode provar". Terá seguido o próprio exemplo?

Em junho, E. Jean Carroll, jornalista há mais de 40 anos, decidiu que estava na altura de contar a verdade sobre o encontro com Donald Trump, na década de 1990. Carroll revelou a tentativa de abuso sexual por parte do presidente, juntando-se, assim, a mais 20 mulheres que relatam histórias de abusos, beijos forçados, apalpões e conduta imprópria.

O empresário tornou-se conhecido através do negócio imobiliário da família. Contudo, na década de 1970, saiu da sombra do pai para trilhar o seu caminho. No documentário da Netflix, "Trump: O Sonho Americano", vemos o seu trajeto, desde jovem galã até empresário de sucesso e estrela de "reality-shows". Sem nunca pedir desculpas ou admitir falhanços.

Ainda hoje é difícil imaginar até onde vai a influência de Trump na cultura americana das últimas décadas. No entanto, tivermos como exemplo um crime que agora voltou a ser falado, pode entender-se o poder durável que exerceu . Em 1989, no episódio conhecido como "Central Park Five", um grupo de cinco adolescentes - Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana Korey Wise - foram acusados injustamente de violar e matar uma mulher no Central Park, em Nova Iorque.

A história da condenação destes cinco jovens negros, que levanta óbvias questões raciais, foi agora retratada numa série também da Netflix, "When They See Us", que é, até agora, a série mais vista da plataforma digital. O que este caso tem a ver com Trump? Tudo.

Isso pode perceber-se no documentário "Breslin and Hamill: The Deadline Artists", da HBO, sobre os dois jornalistas mais influentes de Nova Iorque, Pete Hamill e Jimmy Breslin. Aí o caso dos "Central Park Five" é abordado, e revela-se a importância que ganhou Trump na condenação destes jovens. O empresário veio a público reclamar que a pena de morte devia ser reinstituída e que "odiava este grupo e toda a gente devia odia-los". Chegou mesmo a pagar anúncios de página inteira em quatro jornais com a frase "Bring Back The Death Penalty" ("Tragam de volta a pena de morte"). Estes rapazes teriam morrido antes que fosse provada a sua inocência, se o plano do atual presidente dos Estados Unidos tivesse ido para a frente.

Pete Hamill escreveu sobre Trump, afirmando que este insistia "nas virtudes da estupidez. Esta foi a epítome da negação cega. O ódio era apenas mais um luxo. Revelou-se o porta-voz daquela minoria de americanos que têm a vida bem protegida." Um resumo que parece definir a postura de Trump em relação a todos os aspetos da sua vida.



Trump sempre se achou genial e irresistível nos negócios. “As pessoas sempre ficam surpreendidas com a rapidez com que tomo decisões importantes, mas aprendi a confiar em meus instintos e a não pensar muito.”, escreveu no seu livro "Como Ficar Rico", de 2004. Em que noutra página conclui sobre o seu dom: “A descoberta de que a superficialidade pode ser inteligente foi para mim uma experiência profunda.”

O jornalista da New Yorker Evan Esnos também revela, num artigo da prestigiada publicação, outros conselhos que desvendam o pensamento do atual Presidente dos EUA, em que ele se orgulha de ser desconfiado e vingativo. “Se você não reage à altura, então não passa de um idiota!”, escreveu em 2007. “Seja paranoico”, aconselhou em 2000.

Em 1984, com 30 e poucos anos, afirmou ao “Washington Post” que queria negociar os acordos nucleares com os soviéticos. “Demoraria uma hora e meia para aprender tudo sobre mísseis”, declarou. “E, de todo modo, acho que já sei quase tudo.” Segundo Bruce G. Blair, investigador do Programa de Ciência e Segurança Global da Universidade Princeton citado pelo jornalista da “New Yorker”, Trump, numa reunião em 1990, encontrou um negociador americano de armas nucleares e deu-lhe conselhos sobre como fazer um acordo “genial” com seu equivalente soviético. Aconselhou-o a chegar atrasado, encarar o interlocutor, enfiar-lhe o dedo no peito e dizer: “Fuck you!”.

A sua estratégia com as mulheres parece seguir as suas originais ideias do que é uma negociação. Num vídeo, que se tornou público antes das eleições presidenciais de 2016, é revelada uma conversa de Donald Trump em que este afirma que as "mulheres devem ser agarradas pela vagina". Trump diz ainda que as mulheres estão automaticamente disponíveis para estar com ele, por ser "uma estrela". A divulgação da gravação não impediu Trump de ser eleito e este já começou oficialmente a campanha "Trump 2020" para o segundo mandato.

A verdade é que, apesar de todas as acusações que têm surgido, estas não parecem abalar a sua popularidade perante os apoiantes. Les Moonves, ex-chefe CBS, saiu; Harvey Weinstein caiu em desgraça e está em tribunal para responder a várias acusações de abuso sexual. Estes homens influentes não resistiram aos escândalos de que foram alvo. Já Trump, o homem no cargo com mais poder do mundo, continua a negar e a seguir o seu caminho. Aos amigos que eram apanhados nestas acusações costumava dizer "mente sempre, nada o pode provar". Terá seguido o próprio exemplo?

A última vez que negou mais uma queixa de abuso sexual foi precisamente a semana passada, referindo-se às alegações de E. Jean Carroll. Esta afirmou, num artigo escrito no New York Post, que o milionário a levou para os vestiários da loja Bergdorf Goodman, “abriu o casaco, desapertou a calças, forçou os dedos nas [minhas] partes privadas e depois enfiou o pénis - total ou parcialmente, não tenho a certeza”.

A única resposta de Trump foi: "Vou dizê-lo com respeito. Número um: ela não faz o meu género. Número dois: nunca aconteceu. Ok?" As palavras do presidente não são escolhidas ao acaso e não é a primeira vez que Trump usa este argumento para se defender (ler abaixo). Segundo a revista The Atlantic, este sabe exatamente o que dizer para desvalorizar o tema.





A própria ex-mulher, Ivana Trump, relatou um caso de violência sexual por parte do ex-conjugue. No depoimento que deu para o divórcio, em 1992, e no livro “Lost Tycoon: The Many Lives of Donald Trump”, de Harry Hurt III, 1993, Ivana relembra um dia em que Donald arrancou-lhe pedaços de cabelo para que esta sentisse a mesma dor que ele sentiu quando recorreu a um cirurgião plástico. No momento seguinte, Trump rasgou as roupas da mulher e forçou-a a ter relações pela primeira vez em 16 meses. Se olharmos para os casos das dezenas de mulheres que vieram a público, é possível encontrar pontos comuns.

Casos:

Jill Harth

Em 1993, a maquilhadora acusou Trump de isolá-la num quarto da residência Mar-a-Lago e tentar beijá-la e apalpá-la. Harth e o companheiro estavam na residência para uma festa em que iriam fechar um negócio com Trump. Em 1997, a maquilhadora tentou processar Trump por "tentativa de violação". A própria filha de Trump, Ivanka deu uma entrevista em que garantiu que o pai "não era uma pessoa que apalpava outras".

Kristin Anderson

Kristin era modelo e estava no clube noturno China Club, onde, alegadamente, Trump ia todas as segundas-feiras à procura de mulheres. Quando o vídeo do autocarro foi divulgado, em 2016, Kristin identificou-se com a história. No início da década de 1990, o então empresário, sem sequer ter sido apresentado, colocou a mão na blusa e tocar-lhe nas partes intimas por cima da roupa interior.

Lisa Boyne

Lisa é uma conhecida empresária na área da comida saudável. Em 1994, estava num jantar com o magnata em que este começou a apresentar as mulheres, olhando para baixo das saias e fazendo comentários sobre a roupa interior e orgãos sexuais.

Temple Taggart

O historial de Trump com misses é conhecido. Em 1997, Temple tinha 21 anos e era Miss Utah. Donald beijou-a nos lábios sem pré-aviso, durante um ensaio do programa miss USA. Cheogu a prometeu-lhe um contrato no mundo da moda. Voltaria a agarrá-la sem consentimento em Nova Iorque, segundo o The New York Times.

Mariah Billado

Em 1997, Trump entrou nos camarins sem avisar, enquanto as jovens - entre os 15 e os 19 - mudavam de roupa. Billado, Miss Vermont Teen USA, confirmou o comportamento impróprio do presidente.

Bridget Sullivan

Tal como Billado, Bridget Sullivan, Miss New Hampshire, em 2000, afirma que Trump entrou no camarim sem aviso, enquanto várias concorrentes trocavam de roupa.



Tasha Dixon

Mais um caso de camarins e concorrentes a Miss USA. Em 2001, Dixou, 18 anos, era Miss Arizona e afirmou que o magnata entrou pelos camarins e viu as jovens sem roupa.

Cathy Heller

Numa entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, em fevereiro de 2016, Cathy contou que num almoço oferecido por Trump a várias mães, pelo Dia da Mãe, o magnata tentou beijá-la quando foram apresentados. Quando esta se desviou, Trump terá ficado tão irritado que a agarrou pela cabeça e beijou-a à força. Heller é uma democrata e manifestou o seu apoio público a Hillary Clinton.

Karena Virginia

Em 1998, a instrutora de ioga estava à espera de um táxi para o torneio de ténis US Open, quando Trump passou com um grupo de amigos e gritou: “Olha para esta, olhem aquelas pernas!”. Depois aproximou-se e agarrou-lhe no braço para lhe tocar nos seios, enquanto dizia “então, não sabes quem eu sou?”.

Natasha Stoynoff

A jornalista da revista "People" foi até à residência Mar-a-Lago, na Califórnia, para fazer uma reportagem sobre o primeiro ano de casamento de Donald e Melania Trump. O presidente terá empurrado a Stoynoff para um quarto e forçou beijos na boca, segundo a própria relatou num artigo da revista.

Rachel Crooks

Em 2005, Crooks, na altura com 22, trabalhava como rececionista numa das empresas de imobiliário sediadas na Trump Tower. Quando o magnata a viu, beijou-a nos lábios sem pré-aviso. e Trump simplesmente beijou-a nos lábios sem aviso prévio.

Melinda McGillivray

Melinda foi a um concerto na casa de Trump e este roçou-se nela e apalpou-a. "Pensei que fosse uma máquina fotográfica ou assim mas não. Era Trump e ele sabia o que estava a fazer porque nunca pediu desculpa por se estar a encostar", afirmou em 2016.



Jennifer Murphy

Em 2016, a ex-concorrente de “O Aprendiz” e ex-miss Oregon, relatou que tinha sido beijada sem consentimento numa entrevista de emprego, em 2015. Ainda assim, afirmou que ainda tinha intenção de votar em Trump.

Summer Zervos

Zervos, também é uma ex-concorrente de "O Aprendiz". Este terá convidado a participante para discutir uma proposta de trabalho mas, afinal, levou-a para um quarto e terá tentado ter sexo. Zervos tem um processo pendente contra o presidente e o tribunal de recursos disse que sim, que um Presidente pode responder em tribunal. O que Zervos pretende é que todos os documentos de campanha relacionados com as alegações de assédio sexual, não só feitas por ela mas por outras mulheres, cheguem a público - e assim permitir que todo o mundo fique a saber o que a par do que se passou.

Jessica Drake

Também em 2016, a ex-estrela de filmes para adultos, acusou Trump de a agarrar e beijar num torneio de golfe, no Nevada, e de lhe oferecer 10 mil dólares como pagamento para sexo.

Ninni Laaksonen

Em 2006, a ex-miss Finlândia acusou Trump de a ter apalpado antes de entrarem no programa de David Letterman com outras concorrentes a Miss Universo.



Cassandra Searles

Searles acusou Trump de, em 2013, a ter agarrado e a ter tentado levar para um quarto de hotel.

Alva Johnson

Participou da campanha de Trump para a eleição de 2016 mas as coisas não aconteceram como esperado. Johnson afirma que Trump a agarrou a mão à força e a tentou beijar durante um comício na cidade de Tampa. Além disso, considera que o seu ordenado era mais baixo por ser mulher. Alva levou o caso a tribunal mas um juiz do tribunal federal não validou o seu processo.

Juliet Huddy

A ex-apresentadora da Fox News garante que o presidente a tentou beijar num elevador, em 2005. Ambos estavam a regressar de um almoço e Trump inclinou-se e forçou o contacto físico.



Jessica Leeds

Leeds, executiva de uma empresa de fabrico e venda de papel, disse que Trump lhe apalpou o peito num voo em 1980, quando esta se sentou ao lado dele. Terá tentado colocar as mãos por baixo da saia de Leeds e apalpado os seios. Quando questionado sobre o incidente, Trump usou a mesma frase que agora repetiu com Carrol. "Ela não faz o meu género".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.