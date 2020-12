Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a legalização da interrupção da gravidez até à décima quarta semana está nas mãos do senado.

Só falta um passo para legalizar o aborto na Argentina

Noutra maratona recorde, milhares de argentinos assistiram ao debate e à votação dos deputados que aprovaram o projeto de lei que legaliza o aborto. Foram perto de 20 horas. Com 131 votos a favor, 117 contra e seis abstenções, o que se pretende que "seja lei" continua, por esta hora, a ser celebrado nas marés verdes que tomaram as ruas de Buenos Aires de assalto. Apesar do entusiasmo a batalha ainda não está ganha. O direito ao aborto até a 14ª semana de gestação só vai ver a luz do dia se a votação do Senado assim o entender.

AFP

Como recorda a edição latino-americana do El País, é já a nona vez que um projeto de lei a legalizar o aborto é aprovado no Congresso sem que acesso à interrupção voluntária da gravidez tenha passado no crivo dos senadores. Recentemente, em 2018, a proposta chegou a ser aprovada pelos deputados, por 129 votos a favor e 125, mas acabou por ficar na gaveta.

AFP

Num contexto político e social em mutação, a grande diferença dos dias de 'hoje' para os dias de 'ontem' senta-se na Casa Rosada. Enquanto o ex presidente conservador Maurício Macri nunca escondeu que era contra a aprovação do diploma, o atual chefe de Estado - Alberto Fernández - prometeu cumpri-la durante a campanha presidencial que o elegeu faz este 10 de dezembro precisamente um ano.

Será?

O projeto que acalentou a esperança de milhares, prevê que as mulheres possam interromper a gravidez à 14ª semana de gestação. Com 99 anos, a única lei que regula a matéria pune o aborto com quatro anos de prisão, à excepção dos casos de violação ou no caso da mulher correr perigo. Dados oficiais mostram que apesar da proibição, todos os anos, 300 mil mulheres recorrem à interrupção voluntária da gravidez longe da segurança dos hospitais.

AFP

De acordo com os dados do Ministério da Saúde da argentina, em média, 40 mil argentinas têm de ser hospitalizadas com complicações associadas ao procedimemento que, muitas vezes, é feito de forma artesanal com recurso ao "velho cabide" ou a outros objetos.

Estima-se que desde 1983, mais de três mil mulheres tenham perdido a vida nas esquinas dos consultórios clandestinos. Caso seja aprovada no Senado, a revisão legislativa impõem os gritos horas que acompanharam todo o debate antes de descer às celebrações. "Aborto legal é no hospital".

AFP

Nas ruas a convicção é que o apoio do Governo dê um empurrão à aprovação. Nesta meia vitória, os dados já foram lançados numa votação apertada. Apesar da euforia, ninguém dá a vitória como certa.









