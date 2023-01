"É a mãe quem tem o segredo deste caso abominável", declarou o autarca de Salles, cidade francesa onde foram descobertos os bebés, na casa da família. A mulher, internada num hospital psiquiátrico, ainda não pode ser interrogada.

Drama em Rumilly

Só a "mãe pode explicar" a morte dos dois bebés em França

Redação "É a mãe quem tem o segredo deste caso abominável", declarou o autarca de Salles, cidade francesa onde foram descobertos os bebés, na casa da família. A mulher, internada num hospital psiquiátrico, ainda não pode ser interrogada.

Desde 1 de janeiro que a população de Salles, nos Alpes franceses, está em choque com a descoberta pela polícia de dois bebés mortos, em elevado estado de composição, na casa de uma família na cidade.

O alerta foi dado pela presumível mãe que devido ao seu grave estado psicológico foi internada num hospital psiquiátrico, não estando ainda em condições de ser interrogada. O atual companheiro da mulher, de 35 anos, foi já ouvido pela polícia. O casal vive junto desde 2019 e tem dois filhos, nascidos em 2020 e 2021, vivendo todos na casa onde foram descobertos os corpos dos bebés.

Atualmente, decorre já uma investigação judicial na qualificação de homicídio de menores de 15 anos, anunciou o Ministério Público.

Apoio psicológico

A autarquia de Salles, Rumilly, tem já à disposição uma célula de apoio psicológico para os residentes do bairro, anunciou Christian Heison, o autarca de Salles, numa reportagem da ICI, da France Bleu e France 3.

"Há pessoas que não dormem há alguns dias e que estão num estado psicológico muito abalado" , conta este autarca salientando que o sucedido, "é absolutamente impensável! Como pudemos chegar a este ponto?"



"Finalmente, só esta mãe poderá explicar [...] É ela quem tem o segredo deste caso abominável" , vinca Christian Heison, também ele chocado. Segundo conta, os habitantes "estão todos chocados, porque dizemos sempre que o 'impensável não se pensa'. Mas, por vezes, infelizmente, acontece perto de nós", diz o autarca à France Bleu.

De acordo com testemunhas dos vizinhos, este parecia ser um "casal normal" mas com "discussões frequentes". "Acho que era uma família à priori calma, sem dificuldades particulares. O que talvez até aumente a incompreensão" , realça Christian Heison.

Autópsia inconclusiva

Os corpos dos bebés foram autopsiados, a 4 de janeiro, no Instituto Médico Legal de Grennoble, mas "a data da morte e a causa não puderam ser determinadas, nesta fase". Mais análises complementares irão ser realizadas.

No entanto, "a presença de um cordão umbilical junto de um dos corpos, faz supor que se trata de um recém-nascido", avança um comunicado da procuradora de Annecy de sexta-feira.

Por enquanto, e sem a possibilidade da mulher de 35 anos ser interrogada continua-se sem saber quando, como e qual a razão porque morreram os dois bebés.

Alerta dado pela mulher

Foi a presumível mãe que no dia 1 de janeiro, pelas 14 horas, telefonou para o número de urgência 17 para dar conta das suas "intenções suicidas". E, foi "durante a chamada que ela disse ter na sua casa dois bebés mortos", informa a procuradora Line Bonnet, na conta do Twitter do Ministério Público de Annecy.

A polícia deslocou-se de imediato ao apartamento da família, do casal e dois filhos, nascidos em 2020 e 2021, e "sob indicação da requerente descobriram os dois corpos dos bebés embrulhados dentro de uma mala".

O companheiro atual da mulher encontrava-se no estrangeiro desde o dia 23 de dezembro, tendo regressado na manhã de 5 janeiro, sendo logo interrogado. Numa primeira fase foi "detido sob a acusação de ocultação de cadáver", mas "nenhuma acusação foi feita contra ele", e às 11h00 de sexta-feira, foi libertado.

Os dois filhos do casal, com dois anos de idade e um ano, foram provisoriamente institucionalizados e estão aos cuidados dos serviços de apoio social à infância.

