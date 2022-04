Russos querem substituir moeda ucraniana pelo rublo em Kherson

Guerra na Ucrânia Depois de Moscovo, Kiev. Guterres já está na Ucrânia para encontro com Zelensky

A ONU atribuiu o facto de Guterres ter visitado Moscovo primeiramente a "uma questão logística", apesar de a ordem das visitas não ter sido do agrado do Presidente ucraniano, com quem Guterres se encontrará na quinta-feira.