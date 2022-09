O Presidente russo anunciou uma "mobilização parcial" para combater na Ucrânia. A população respondeu com uma vontade imediata de sair da Rússia para evitar a guerra.

Russos esgotam voos para sair do país após anúncio de mobilização de Putin

AFP O Presidente russo anunciou uma "mobilização parcial" para combater na Ucrânia. A população respondeu com uma vontade imediata de sair da Rússia para evitar a guerra.

O anúncio de Vladimir Putin de uma "mobilização parcial" para reforçar as suas tropas na Ucrânia levou a uma corrida aos sites das companhias aéreas para tentar deixar a Rússia o mais depressa possível.

De início, a mobilização diz respeito a 300 mil reservistas mas, segundo o Ministério da Defesa, um total de 25 milhões de russos podem ser mobilizados para se juntarem ao exército no leste e sul da Ucrânia.

De acordo com o 'Google Trends', uma ferramenta estatística que regista a frequência com que uma palavra é digitada no Google, as pesquisas na Rússia por "bilhetes" e "avião" mais do que duplicaram desde a madrugada de quarta-feira. A pergunta "deixar a Rússia" foi feita 100 vezes mais pela manhã do que nos tempos normais.

A região de Belgorod, que faz fronteira com o nordeste da Ucrânia e foi atingida várias vezes desde finais de fevereiro, também encabeça a lista dos locais onde estas buscas foram feitas.

Bilhetes passam de 70 para 750 euros

Os bilhetes para voos diretos para os destinos mais próximos da Rússia - Arménia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão - estão todos esgotados para quarta-feira, de acordo com o site russo de viagens Aviasales.

Os voos para Istambul com a Turkish Airlines, que se tornou uma das principais rotas para fora do país por avião desde as sanções ocidentais e o encerramento do espaço aéreo europeu, "estão todos esgotados" até sábado.

Os voos domésticos para cidades próximas das fronteiras do país também dispararam, como mostram os bilhetes oferecidos de Moscovo para Vladikavkaz (sul) por mais de 750 euros... em comparação com o preço normal de 70.

No início da ofensiva russa na Ucrânia, houve um êxodo inicial de russos que se opunham à guerra ou temiam a mobilização.

Uma petição online no site change.org para denunciar a mobilização reuniu 160 mil assinaturas em poucas horas. Estão também marcadas manifestações contra a mobilização.

