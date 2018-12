Assassino já cumpria pena de prisão perpétua por matar 22 mulheres.

Russo que matou 78 mulheres condenado a outra prisão perpétua

O ex-polícia russo Mikhail Popkov, de 53 anos, foi condenado a nova pena de prisão perpétua pelo assassínio de 56 mulheres. Popkov já se encontrava na prisão a cumprir pena perpétua por ter assassinado 22 mulheres e o tribunal acrescentou-lhe nova pena perpétua.

Segundo as agências noticiosas, os crimes do ex-agente da autoridade foram cometidos entre 1992 e 2007 nas cidades de Angarsk e de Irkutsk, vitimando um total de 78 mulheres, a maior parte com idades compreendidas entre os 17 e os 38 anos. As investigações das autoridades concluíram ainda que mais de uma dezena de vítimas foram violadas antes de serem mortas.

Popkov participou em algumas das investigações, procurando desviar de si o foco da Justiça e, quando uma análise de ADN o responsabilizou pelos crimes, recebeu a alcunha de Lobisomem da Sibéria e Besta de Angarsk. Uma investigação jornalística sobre o caso publicada pelo Siberian Times revelou que Popkov encontrava as vítimas perto da estação central, convidava-as para um passeio ou uma ida a um bar, usando muitas vezes carros da própria polícia. Uma vez que as vítimas aceitassem os seus convites, procurava aproveitar as oportunidades para as violar, assassinando-as em seguida.

Detido em 2012 na cidade de Vladivostok e condenado pela primeira vez em 2015, Mikhail Popkov revelou que matava as vítimas para "livrar a Sibéria de mulheres imorais" e que poupou as vidas de três mulheres que recusaram o seu convite para uma saída. Só parou de matar porque contraiu uma doença de caráter sexual e, afetado pela impotência, perdeu "a vontade de violar e de matar".







