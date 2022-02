O Ministério do Interior, o Ministério Público e o Comité de Investigação Russo advertiram todos os russos contra qualquer ação de protesto.

Quase 800 detidos na Rússia em protestos anti-guerra

O Ministério do Interior, o Ministério Público e o Comité de Investigação Russo advertiram todos os russos contra qualquer ação de protesto.

Cerca de 800 pessoas foram presas na quinta-feira pela polícia russa durante protestos contra a guerra na Ucrânia em várias cidades do país, informou a ONG especializada OVD-Info. A organização disse que pelo menos 788 pessoas foram presas em 42 cidades, quase metade delas em Moscovo. De acordo com a AFP, aconteceram dezenas de detenções na Praça Pushkin central.



As autoridades russas já tinham prometido mais cedo que iam reprimir quaisquer manifestações «não autorizadas» no país contra a guerra na Ucrânia, onde Moscovo lançou uma grande operação militar pela manhã.



O Comité de Investigação salientou que os participantes em manifestações sobre a «situação tensa da política externa» ou confrontos eram passíveis de ser processados.

"Recordamos que as chamadas para participar e a participação direta em tais ações não autorizadas têm graves consequências legais", advertiu.

O Ministério Público disse ter enviado "avisos" às pessoas que incitavam à participação nos protestos anti-guerra na Ucrânia.

O Ministério do Interior advertiu que as marchas seriam «ilegais» e que a polícia «tomaria todas as medidas necessárias para assegurar a ordem pública».

Alguns relatos nos meios de comunicação social pediam aos russos que se reunissem em Moscovo e São Petersburgo na quinta-feira à noite para protestar contra a guerra. Mas a oposição russa tem sido dizimada nos últimos dois anos e os seus líderes encarcerados ou levados ao exílio.

O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, está atualmente preso no que diz ser um caso político, e enfrenta novas acusações num julgamento que começou há vários dias e no qual enfrenta mais 10 anos de prisão.

Navalny disse na quinta-feira que se opõe à guerra da Rússia na Ucrânia.