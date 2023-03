Rússia vai enviar armas nucleares para a Bielorrússia

Contacto no Brasil Amazónia: viagem ao pulmão da Terra

Durante o governo Bolsonaro, a Amazónia perdeu um território que equivale 12 vezes ao tamanho do Luxemburgo. Com o regresso de Lula à presidência do Brasil, o mundo pede um plano de proteção da maior fonte de oxigénio do planeta. Terá o novo governo brasileiro força para travar a desmatação e proteger os povos indígenas? Há uma guerra na selva – e nós fomos vê-la.