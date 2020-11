Com o encerramento das universidades, o jovem Alexei Dudoladov teve de regressar à sua aldeia na Sibéria com fraca conexão de internet. Para assistir às aulas, tem de subir a uma bétula, donde criou uma conta no Tik Tok com 150 mil seguidores.

Mundo 2 min.

Rússia. Universitário sobe todos os dias a uma árvore para assistir às aulas

Com o encerramento das universidades, o jovem Alexei Dudoladov teve de regressar à sua aldeia na Sibéria com fraca conexão de internet. Para assistir às aulas, tem de subir a uma bétula, donde criou uma conta no Tik Tok com 150 mil seguidores.

Alexei Dudoladov é um estudante universitário de 21 anos que quer ser engenheiro mecânico naval e que viu o seu sonho abruptamente em risco com a chegada da pandemia. Nos confins da Sibéria, na região de Omsk, o jovem russo teve de procurar soluções para ter acesso às aulas por vídeochamada depois do encerramento das escolas.

Foto: D.R.

Subir a uma árvore tornou-se num hábito diário para Alexei, já que é a única forma de ter acesso a uma conexão estável de internet para descarregar as aulas. Ao El País, o jovem universitário explicou que a ligação na sua aldeia, de 50 habitantes, é péssima, de apenas 2G, e com falhas. "O melhor lugar, sem dúvida, é no cimo da bétula", explicou Dudoladov ao telefone.

O jovem começou a ficar famoso, este verão, depois de ter gravado vários vídeos do cimo da árvore através do seu canal no Tik Tok. Os quase 150 mil seguidores vêem como Alexei comunica a sua história. Quando o verão terminou, Alexei viajou para Omsk, a cerca de 200 quilómetros, onde estuda no Instituto de Transportes Aquáticos. Contudo, as escolas foram encerradas e teve de regressar à aldeia.

"Na minha aldeia não há cabo, muito menos fibra e só se pode usar a internet móvel com apenas 2G. Mas a cobertura é muito má. Não se pode descarregar vídeos e o sinal não é suficientemente bom para acompanhar uma aula no zoom", descreve. Durante o vídeo podem ouvir-se os porcos e as vacas da quinta dos seus pais. "Tentei explicar à faculdade que para descarregar o material ou obter alguns minutos de aula tenho de subir a uma árvore, mas eles não acreditaram em mim; devem ter pensado que eu estava a tentar inventar uma história", afirma.



Dudoladov não ficou satisfeito e contactou as autoridades locais e regionais. No início foi-lhe dito para ir para o lado da auto-estrada, que a ligação era melhor ali. Mais tarde, foi-lhe dito para comprar um amplificador de sinal para colocar no telhado da sua casa. "Um dispositivo como este custa cerca de 8 mil rublos (cerca de 88 euros à taxa de câmbio). Não temos esse tipo de dinheiro disponível", lamenta. O salário mínimo oficial na Rússia é de cerca de 12 mil rublos (132 euros) por mês.

Cansado de faltar às aulas e de ter de subir à bétula sempre que pode, e ainda mais agora com temperaturas de cerca de dez graus negativos onde, além disso, a bateria do seu telemóvel se gasta rapidamente, o estudante decidiu apelar às autoridades através da internet. Depois do seu vídeo ter ficado viral, com cerca de 2,5 milhões de vistas no Tik Tok e 60 mil no instagram, o rapaz da bétula conseguiu a garantia do governador de Omsk, Alexander Burkov, de que resolveria o problema. Quando e como ainda é uma incógnita.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.