As autoridades atribuem o aumento drástico de casos à rápida propagação da variante Ómicron do novo coronavírus, muito mais contagiosa em relação a outras variantes do vírus.

Covid-19

Rússia ultrapassa as 100 mil novas infeções diárias

A Rússia registou 113.122 novas infeções pelo coronavírus nas últimas 24 horas, 15.082 a mais relativamente a sexta-feira, um novo recorde diário desde o início da pandemia, disseram hoje as autoridades de saúde russas.

Pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, o número de novos casos num dia é de seis dígitos no país, um aumento que não se reflete proporcionalmente nas estatísticas de óbitos.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 668 mortes devido à covid-19, um número diário que se mantém estável nas últimas duas semanas.

Na capital, Moscovo, o foco da pandemia na Rússia, foram detetados 26.488 novos casos, mais 3.494 do que no dia anterior.

Até agora, na Rússia foram registados 11.615.779 casos do SARS-CoV-2 e 330.111 mortes, embora os dados oficiais de excesso de mortes praticamente dupliquem esse número.

De acordo com as autoridades de saúde do país, 78.059.701 russos têm o esquema vacinal completo, o que representa 64,4% dos 80% de cidadãos que pretende atingir.

