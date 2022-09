Rússia. Tiroteio em posto de recrutamento faz um ferido grave

Guerra na Ucrânia Vala comum na Ucrânia. Encontrados 477 corpos, metade são mulheres

"Há corpos com uma corda em torno do pescoço, com as mãos atadas, com os membros partidos ou ferimentos de bala. Muitos homens tinham os órgãos genitais amputados", denunciam as autoridades ucranianas.