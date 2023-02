A decisão de Moscovo aumenta a tensão com Washington sobre a invasão da Ucrânia.

Discurso de Putin

Rússia suspende participação no tratado sobre armas nucleares

O Presidente russo declarou esta terça-feira que Moscovo suspende a sua participação no tratado New START, o último pacto de controlo de armas nucleares que restava com os Estados Unidos, aumentando a tensão com Washington sobre a invasão da Ucrânia.

Falando no seu discurso sobre o estado da nação, Vladimir Putin disse também que a Rússia deveria estar pronta a retomar os testes de armas nucleares se os Estados Unidos o fizessem, uma medida que poria fim à proibição global de testes de armas nucleares, em vigor desde os tempos da Guerra Fria.

Explicando a sua decisão de suspender as obrigações da Rússia no âmbito do New START, Putin acusou os Estados Unidos e os seus aliados da NATO de declararem abertamente o objetivo da derrota da Rússia na Ucrânia.

"Eles querem infligir-nos uma 'derrota estratégica' e tentar chegar às nossas instalações nucleares ao mesmo tempo", disse.

Tratado prevê inspeções para verificar cumprimento

Putin argumentou que, enquanto os Estados Unidos pressionaram para o reinício das inspeções às instalações nucleares russas ao abrigo do tratado, os aliados da NATO tinham ajudado a Ucrânia a montar ataques com drones a bases aéreas russas que albergam bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear.

"Os drones utilizados para o efeito foram equipados e modernizados com a assistência de peritos da NATO", disse Putin. "E agora eles querem inspecionar as nossas instalações de defesa? Nas atuais condições do confronto parece um perfeito disparate".

Putin salientou que a Rússia está a suspender o seu envolvimento no New START e ainda não se está a retirar totalmente do pacto.

O tratado New START, assinado em 2010 pelo então Presidente dos Estados Unidos Barack Obama e pelo Presidente russo Dmitry Medvedev, limita cada país a não mais de 1.550 ogivas nucleares colocadas e 700 mísseis e bombardeiros colocados. O acordo prevê a realização de inspeções no local para verificar o cumprimento.

Poucos dias antes de o tratado expirar, em fevereiro de 2021, a Rússia e os Estados Unidos concordaram em prorrogá-lo por mais cinco anos.

Os dois países suspenderam as inspeções mútuas no âmbito do New START desde o início da pandemia de covid-19, mas Moscovo recusou-se, no outono passado, a permitir o seu recomeço, aumentando a incerteza sobre o futuro do pacto.

A Rússia também adiou indefinidamente uma ronda planeada de consultas ao abrigo do tratado.

