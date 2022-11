A retirada marca outra grande derrota para o Kremlin depois de a Ucrânia ter retomado grandes áreas de território ao redor de Kharkiv durante o verão.

Rússia retira tropas da cidade ucraniana de Kherson

A Rússia ordenou às suas tropas que deixassem a cidade de Kherson, o primeiro grande centro regional tomado durante a invasão, num revés altamente simbólico para o presidente Vladimir Putin.

Com as forças de Kiev a pressionar a sua contra-ofensiva na região limítrofe da Crimeia ocupada, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou às tropas, num briefing transmitido na televisão esta quarta-feira, que se retirassem da margem ocidental do rio Dnipro e se deslocassem para a outra margem.

"Compreendo que esta é uma decisão muito difícil", disse Sergei Surovikin, o general encarregado das forças russas, ao propor a mudança. "Ao mesmo tempo, salvaremos as vidas dos nossos militares e, em geral, a capacidade de combate do grupo de tropas, que é fútil manter na margem direita numa área limitada".

A retirada marca outra grande derrota para o Kremlin depois de a Ucrânia ter retomado grandes áreas de território em redor de Kharkiv no leste durante o verão.

Kherson foi a primeira capital regional a cair na invasão russa de 24 de fevereiro e esteve entre os territórios que o Kremlin alegou ter anexado em referendos ilegais realizados em setembro. Putin disse na altura que as áreas seriam russas para sempre.

No entanto, as forças ucranianas cortaram metodicamente as linhas de abastecimento da guarnição russa na cidade do sul, apertando o nó de forca com avanços constantes no terreno.

Nas últimas semanas, funcionários russos de ocupação começaram a retirar civis e a deslocar a sua administração para a margem oriental do rio Dnipro, mais longe da linha da frente.

A Rússia também começou a retirar tropas, aparentemente na esperança de evitar os caóticos recuos vistos em rotinas anteriores, quando as forças de Moscovo deixaram para trás grandes quantidades de equipamento e munições.

Contra-ataque de Kiev

A Ucrânia iniciou uma contra-ofensiva massiva no Verão, retomando quase toda a região de Kharkiv e alguns locais em Luhansk, a leste.

Putin respondeu aumentando a ofensiva de 9 meses, mobilizando pelo menos 300 mil reservistas, anexando quatro regiões e desencadeando uma barragem de ataques contra alvos civis.

A partir de 10 de outubro, a Rússia apontou centenas de mísseis e drones a infraestruturas energéticas críticas em toda a Ucrânia, danificando cerca de 40% das instalações energéticas, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A Ucrânia, entretanto, procura recuperar todas as suas terras ocupadas pela Rússia, incluindo a Crimeia e parte dos Donbass orientais que Moscovo detém desde 2014, bem como o território que foi tomado desde 24 de fevereiro.

A captura da cidade de Kherson ainda não leva a Ucrânia a uma posição em que possam ameaçar a Crimeia, devido às linhas defensivas russas fortificadas, de acordo com um funcionário ocidental.

