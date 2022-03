O regime de Vladimir Putin acusa a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos.

Guerra na Ucrânia

Rússia restringe acesso ao Instagram e considera Meta "empresa terrorista"

AFP O regime de Vladimir Putin acusa a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos.

A Rússia anunciou esta sexta-feira que vai restringir o acesso ao Instagram e que estava a tomar medidas legais contra a Meta por "apelar ao assassinato" de russos, uma vez que a empresa-mãe da Instagram e do Facebook flexibilizou as suas regras sobre mensagens violentas dirigidas aos líderes militares e russos.



Uma comissão de investigação russa disse que vai olhar a fundo o caso, "devido a apelos ilegais ao assassinato de cidadãos russos por empregados da empresa norte-americana Meta". E de acordo com o Ministério Público, "o conteúdo distribuído no Instagram contém apelos para cometer actos violentos contra cidadãos da Rússia, incluindo pessoal militar" e a Meta é uma "organização extremista" e as suas atividades devem ser banidas do território.

O gigante das redes sociais disse na quinta-feira que estava a abrir exceções às suas regras sobre o incitamento à violência e ao ódio, ao não retirar postos hostis aos líderes militares e russos. "Devido à invasão russa da Ucrânia, estamos a fazer concessões para formas de expressão política que normalmente violariam as nossas regras sobre discursos violentos como 'morte aos invasores russos'. Continuamos a não permitir apelos credíveis à violência contra civis russos", confirmou Andy Stone, chefe de comunicações da Meta, citado pela AFP.

Segundo e-mails internos a que a agência Reuters teve acesso esta quinta-feira, a empresa aprovou a alteração temporária da sua política sobre discursos de ódio na Arménia, Azerbaijão, Estónia, Geórgia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia.

Mudança de regras em tempo real

A ONU já expressou preocupação com a decisão do grupo americano. "É claramente uma questão muito, muito complexa, mas que suscita preocupações sobre os direitos humanos e o direito humanitário internacional", disse Elizabeth Throssell, porta-voz do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A imprecisão em torno do anúncio "poderia certamente contribuir para o discurso de ódio dirigido contra os russos em geral", disse.

Emerson Brooking, académico residente no Atlantic Council, um grupo de reflexão norte-americano, disse que as exceções que a Meta tinha permitido eram uma tentativa de adaptação a uma situação extremamente mutável e tensa. "O Facebook está a tentar escrever as regras da guerra em tempo real", disse o especialista em desinformação online à AFP.

"A guerra e a violência estão inextricavelmente ligadas, é impossível separá-las. Vemos ao longo da história que ações violentas de um país contra outro levam a apelos à violência, intolerância ou ódio contra estrangeiros associados ao país agressor", explica. "Pode pensar-se nas perseguições nos Estados Unidos contra os alemães durante a Primeira Guerra Mundial ou contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial".

Facebook bloqueado na Rússia

Esta não é a primeira vez que o grupo de Mark Zuckerberg tolera este tipo de publicação. Em junho de 2021, a rede permitiu mensagens de opositores iranianos apelando à morte do Ayatollah Ali Khamenei durante quinze dias.

O Twitter, por seu lado, não apagou na semana passada um tweet do senador norte-americano Lindsey Graham, no qual o político republicano apelou ao assassinato do presidente russo Vladimir Putin para pôr fim à guerra.

A plataforma confirmou mais tarde ao The Daily Beast que o 'post' não violava as suas regras. A Rússia já tinha bloqueado o Facebook no seu território na semana passada em retaliação à decisão do grupo californiano de proibir os meios de comunicação próximos do governo (incluindo o canal RT e o website Sputnik) na Europa.





