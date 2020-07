O porta-voz presidencial russo rejeitou as alegações britânicas e afirmou que estas teriam um impacto negativo nas relações com o Reino Unido.

Rússia responde às acusações de espionagem sobre vacina: "Não temos nada a ver com isso"

Bruno Amaral de Carvalho O porta-voz presidencial russo rejeitou as alegações britânicas e afirmou que estas teriam um impacto negativo nas relações com o Reino Unido.

Soube-se na quinta-feira que hackers russos tentaram alegadamente espiar organizações que tentam desenvolver uma vacina contra o coronavírus no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, de acordo com diferentes serviços de inteligência.

O britânico Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC, nas siglas em inglês) não conseguiu dar como absolutamente garantido mas afirmou que hackers russos operam "quase certamente" como "parte dos serviços russos de inteligência".

Esta sexta.feira, foi a vez do Kremlin responder às acusações londrinas de "hacking" de produtos farmacêuticos para roubar informação sobre o desenvolvimento da vacina contra a covid-19.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, rejeitou as acusações de Londres. "Não sabemos quem tentou 'hackear' o Reino Unido e o quê, mas a Rússia não tem nada a ver com isso", disse o porta-voz, de acordo com a RT. "Nós próprios somos constantemente confrontados com tentativas de crimes informáticos contra as nossas bases informáticas, as nossas instituições", disse, acrescentando que "é um problema comum".

Peskov reiterou que o Kremlin não sabe "de todo" com quem está ligado o grupo de ciber-hackers que tentou levar a cabo tais ataques. Em resposta à publicação do Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros em que o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido estimou que era "quase certo, 95%" que o grupo estava ligado à Rússia, o porta-voz presidencial salientou que o Kremlin não compreendia "o que é 95% de certeza dos serviços secretos britânicos" e "por que não é 96% ou 94%". "Parece que os serviços especiais britânicos utilizam algum método de cálculo especial", ironizou, observando que Moscovo "não tolera estas afirmações, quando essas percentagens conduzem a algumas acusações contra nós", cita a RT.

Além disso, Peskov advertiu que as acusações de Londres terão um impacto negativo nas relações entre os dois países. "Temos de reconhecer que do lado britânico dificilmente poderão fazer alguma coisa para agravar ainda mais o caráter das relações bilaterais", afirmou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.