Guerra na Ucrânia

Rússia rejeita plano da China. Guerra "vai continuar"

Lusa

O Kremlin rejeitou esta segunda-feira o plano proposto na semana passada pela China para resolver o conflito na Ucrânia, salientando que ainda não existem as condições necessárias para uma solução pacífica.

"Nós consideramos o plano dos nossos amigos chineses com muita atenção (…). É um longo processo. No momento, não vemos as premissas para que esta questão possa tomar um caminho pacífico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declarações à imprensa.

"A operação militar especial (na Ucrânia) vai continuar", acrescentou Peskov.

Recentemente, os Estados Unidos afirmaram que a República Popular da China considera enviar material bélico para a Rússia tendo o Governo de Pequim desmentido as acusações.



