Ao mesmo tempo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou Kherson, após a retirada das tropas russas.

Guerra na Ucrânia

Rússia reivindica conquista da cidade ucraniana de Pavlivka

AFP Ao mesmo tempo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou Kherson, após a retirada das tropas russas.

O exército russo afirmou nesta segunda-feira ter tomado o controlo de Pavlivka, cidade no leste da Ucrânia, naquele que é o primeiro avanço reivindicado por Moscovo após semanas de contratempos e recuos.

"A 14 de novembro, após ferozes combates, os soldados russos libertaram totalmente a localidade de Pavlivka, na República Popular de Donetsk", disse o Ministério da Defesa russo numa breve declaração, utilizando o nome dado pela Rússia à região ucraniana oriental que o Kremlin afirma estar anexado.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No início de novembro, os meios de comunicação social noticiaram fortes combates perto da cidade, que deixaram centenas de mortos, feridos e desaparecidos do lado russo.

O anúncio da captura desta localidade surge alguns dias após a retirada russa de parte da região ucraniana de Kherson, incluindo a cidade do mesmo nome, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi esta segunda-feira.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O exército russo também abandonou a maior parte da região de Kharkiv no nordeste da Ucrânia no início de setembro, outro grande revés. Na primavera, as forças russas já tinham tido de abandonar o ataque à capital Kiev, face à feroz resistência ucraniana.

Anexação de regiões ucranianas. "Passam a ser nossos cidadãos para sempre" Putin está a reivindicar cerca de 15% da área terrestre da Ucrânia, que representa a maior anexação forçada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

As regiões de Donetsk e Kherson são, juntamente com Lugansk e Zaporizhia, as quatro regiões da Ucrânia cuja anexação Moscovo reclama e comemorou numa cerimónia oficial na Rússia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.